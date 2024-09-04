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Поликлинику скоро откроют

Мэрия разрешила ввод второй из семи «концессионных» поликлиник в Новосибирске

4 сентября 2024, 12:40
Фото: 1MI
Поликлинику скоро откроют
Муниципалитет разрешил ввод еще одной поликлиники в рамках ГЧП в Новосибирске, сообщили в ГК «ВИС».

Поликлиника №2 строилась в Октябрьском районе города на улице В. Потылицына. Ее возведение завершили еще в конце 2023 года. Все это время в здании проводили пуско-наладочные работы, испытывали оборудования, устраняли ошибки после проверок.

Строилось медучреждение в рамках ГЧП — концессионного соглашения. Это 2 вторая из 7 поликлиник, которая получила разрешение на ввод в эксплуатацию, что значит ее скорейшее открытие для посетителей.

Фото: ГК «ВИС»

Ранее министерство здравоохранения взыскало с ГК «ВИС» более 8 млн рублей за срыв сроков концессии. Речь идет о возведении с отставанием поликлиники №7, на Пролетарской улице.

«ВИС» не рассматривает возможность разрыва концессии по новосибирским поликлиникам
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Мэрия#Поликлиника#Оборудование#ГЧП#Ввод в эксплуатацию
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