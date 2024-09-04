Мэрия разрешила ввод второй из семи «концессионных» поликлиник в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Поликлиника №2 строилась в Октябрьском районе города на улице В. Потылицына. Ее возведение завершили еще в конце 2023 года. Все это время в здании проводили пуско-наладочные работы, испытывали оборудования, устраняли ошибки после проверок.
Строилось медучреждение в рамках ГЧП — концессионного соглашения. Это 2 вторая из 7 поликлиник, которая получила разрешение на ввод в эксплуатацию, что значит ее скорейшее открытие для посетителей.
Ранее министерство здравоохранения взыскало с ГК «ВИС» более 8 млн рублей за срыв сроков концессии. Речь идет о возведении с отставанием поликлиники №7, на Пролетарской улице.