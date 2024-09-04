«Мы больше не можем так жить»: на Хилке снова попросили закрыть «жральни» мигрантов

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
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Все лето правоохранители и администрация проводила зачистку нелегальных кафе, где находятся мигранты. Здания общепита массово сносили.
Как сообщили новосибирцы через пару недель, заведения вновь либо открылись, либо снова строятся. Горожане называют такие места «жральни» и просят главу СКР Александра Бастрыкина вновь обратить на ситуацию внимание.
Еще одной беспокойной ситуацией стала нелегальная торговля, с которой каждую неделю борются, но она быстро возобновляется. У торговцев даже начали забирать автомобили, но на улицах появляются новые продавцы.
«Мы больше не можем жить в таких условиях! Дальнейшее существование на Хилокской становится невыносимым, сколько бы мы не бились», — пишут жители Новосибирска.