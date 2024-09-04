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Мужчина погиб

Незаметного пешехода насмерть сбили на новосибирской трассе

4 сентября 2024, 01:48
Фото: 1MI
Мужчина погиб
В Новосибирской области пешеход погиб под колесами автомобиля, подробности дали в ГАИ.

Все случилось ночью 3 сентября. По трассе Коченевского района передвигался водитель на ВАЗе 2111. 58-летний водитель ехал со стороны Омска до Новосибирска. Проехав тысячу километров, он случайно сбил пешехода.

Новосибирец шел по дороге попутно, а на его одежде не было никаких световозвращающих элементов. В итоге 48-летний пострадавший скончался. Сейчас инцидент проверяют, все детали аварии выясняются.

Фото: ГАИ

Днем ранее похожее ДТП случилось и в Краснозерском районе. По трассе шел пьяный пешеход. Его сбил дорогой внедорожник.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Дорога#Автомобиль#Пешеход#Пострадавший#Трасса#18+#ГАИ
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