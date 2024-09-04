Незаметного пешехода насмерть сбили на новосибирской трассе

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Published Сегодня, 01:48
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Все случилось ночью 3 сентября. По трассе Коченевского района передвигался водитель на ВАЗе 2111. 58-летний водитель ехал со стороны Омска до Новосибирска. Проехав тысячу километров, он случайно сбил пешехода.
Новосибирец шел по дороге попутно, а на его одежде не было никаких световозвращающих элементов. В итоге 48-летний пострадавший скончался. Сейчас инцидент проверяют, все детали аварии выясняются.
Днем ранее похожее ДТП случилось и в Краснозерском районе. По трассе шел пьяный пешеход. Его сбил дорогой внедорожник.