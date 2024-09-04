Новосибирец с миллионными долгами пытался скрыть свою спецтехнику

Тогда сотрудники ФССП арестовали его здание (площадью более 400 квадратов), землю, грузовик. Все имущество выставят на торги. Также в долгах у новосибирца были 55 тысяч рублей — это алименты, которые он не платил ребенку. Последнее перечисление он сделал из другого города. Туда отправились приставы.