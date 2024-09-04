atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

У должника забрали машины

Новосибирец с миллионными долгами пытался скрыть свою спецтехнику

4 сентября 2024, 03:29
Фото: ГУ ФССП
У должника забрали машины
В Новосибирской области у крупного должника изъяли спецтехнику за миллионные задолженности, а прятал машины он глуши, сообщили в ГУ ФССП по региону.

Житель Куйбышева — 34-летний мужчина, оказался крупным должником — сумма превысила 16 млн рублей. В отношении новосибирца было возбуждено 12 исполнительных производств, но расплачиваться он не собирался, а к тому же, скрывался от приставов. Выяснилось, что в имуществе сибиряка числятся автомобиль и другое имущество.

Тогда сотрудники ФССП арестовали его здание (площадью более 400 квадратов), землю, грузовик. Все имущество выставят на торги. Также в долгах у новосибирца были 55 тысяч рублей — это алименты, которые он не платил ребенку. Последнее перечисление он сделал из другого города. Туда отправились приставы.

Выяснилось, что должник прятал грузовые автомобили на окраине Каргата. Это была спецтехника для полей. Ее арестовали и передали на хранение взыскателю. На фотографиях, когда машины изымали, сибиряк выглядит весьма счастливым.

Другого неплательщика алиментов искали в лесу и нашли — он отдыхал на пеньке.

Водитель-лихач получил 68 штрафов за езду не по правилам в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Юрист назвал способы возвращения денег в долг без распискиИз-за долгов новосибирец призывал к терроризму от имени другаОстался без ребенка и квартиры злостный неплательщик алиментов из Новосибирска
#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алименты#ФССП#Куйбышев#Грузовики#Спецтехника#Каргат
Подпишитесь
Утомительный, но дешевый: запущен автобус Новосибирск-Ташкент
Вчера, 11:17
Тело пропавшей 20 лет назад студентки найдено в Новосибирске
Сегодня, 02:48
Незаметного пешехода насмерть сбили на новосибирской трассе
Сегодня, 01:48
«Мы больше не можем так жить»: на Хилке снова попросили закрыть «жральни» мигрантов
Сегодня, 01:47
Мамонты и шаманы: как попасть на бесплатные экскурсии в Новосибирске
Вчера, 15:07
Ребенка вытащили из горящей квартиры в Новосибирске
Вчера, 09:38