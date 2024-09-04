Новосибирец с миллионными долгами пытался скрыть свою спецтехнику

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Житель Куйбышева — 34-летний мужчина, оказался крупным должником — сумма превысила 16 млн рублей. В отношении новосибирца было возбуждено 12 исполнительных производств, но расплачиваться он не собирался, а к тому же, скрывался от приставов. Выяснилось, что в имуществе сибиряка числятся автомобиль и другое имущество.
Тогда сотрудники ФССП арестовали его здание (площадью более 400 квадратов), землю, грузовик. Все имущество выставят на торги. Также в долгах у новосибирца были 55 тысяч рублей — это алименты, которые он не платил ребенку. Последнее перечисление он сделал из другого города. Туда отправились приставы.
Выяснилось, что должник прятал грузовые автомобили на окраине Каргата. Это была спецтехника для полей. Ее арестовали и передали на хранение взыскателю. На фотографиях, когда машины изымали, сибиряк выглядит весьма счастливым.
Другого неплательщика алиментов искали в лесу и нашли — он отдыхал на пеньке.