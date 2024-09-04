«Перед этим слышали ссору»: тело девушки нашли под окнами высотки в Новосибирске

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Published Сегодня, 06:50
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Очевидцы отмечают юный возраст погибшей и то, что якобы слышали звуки ссоры незадолго до падения, сообщает телеграм-канал «Новосибирск №1».
Девушка приземлилась на перила лестницы, ведущей в подъезд, уточняют «Вести Новосибирск». Удар был такой силы, что металлические конструкции оказались деформированы.
Делом занимается региональный СК, следователи проводят проверку.
4 сентября на железнодорожной станции «Матвеевка» поезд сбил женщину. Она переходила пути перед приближающимся составом, машинист не успел применить экстренное торможение. Очевидцы рассказали, как это произошло.