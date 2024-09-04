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Published Сегодня, 06:50

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Тело юной девушки нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

«Перед этим слышали ссору»: тело девушки нашли под окнами высотки в Новосибирске

4 сентября 2024, 06:50
Фото: 1MI

Тело юной девушки нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Вечером 3 сентября из окна жилого дома на улице Петухова в Кировском районе выпала девушка, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Очевидцы отмечают юный возраст погибшей и то, что якобы слышали звуки ссоры незадолго до падения, сообщает телеграм-канал «Новосибирск №1».

Девушка приземлилась на перила лестницы, ведущей в подъезд, уточняют «Вести Новосибирск». Удар был такой силы, что металлические конструкции оказались деформированы.

Делом занимается региональный СК, следователи проводят проверку.

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