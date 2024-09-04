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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Мужчина остался без носа

Пьяный мужчина откусил соседу самое дорогое — как наказали агрессора

4 сентября 2024, 04:32
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина остался без носа

В Новосибирске пьяный сосед откусил мужчине нос

Пьяный сосед травмировал мужчину: его осудили и назначили выплату компенсации, вот только с этим осужденный не согласен, сообщили в областном суде.

Все случилось пять лет назад в 2019 году. Мужчины дрались во дворе и к ним подошел новосибирец, чтобы разнять. Именно ему и досталось: пьяный горожанин притянул к себе вмешавшегося в конфликт незнакомца и откусил ему кончик носа.

Пострадавший получил серьезный вред здоровью. Лицо сибиряка стало обезображенным, он испытывает как физические, так и моральные тяготы. Новосибирец за эти годы замкнулся в себе, у него появились панические атаки, бессонница, проблемы в семье.

За преступление злоумышленника осудили на три года колонии и назначили выплату компенсации в 700 тысяч рублей. Однако заключенный посчитал эту сумму большой и подал апелляцию. Однако суд ее не удовлетворил. Отметим, что изначально потерпевшая сторона просила 1,5 млн рублей.

В одном из домов Новосибирска происходит настоящая соседская война из-за вони. Женщина проживает с 60 кошками и не убирает за ними, от чего страдает весь дом.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Суд#Преступление#Компенсация#Травма
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