Пьяный мужчина откусил соседу самое дорогое — как наказали агрессора

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
Все случилось пять лет назад в 2019 году. Мужчины дрались во дворе и к ним подошел новосибирец, чтобы разнять. Именно ему и досталось: пьяный горожанин притянул к себе вмешавшегося в конфликт незнакомца и откусил ему кончик носа.
Пострадавший получил серьезный вред здоровью. Лицо сибиряка стало обезображенным, он испытывает как физические, так и моральные тяготы. Новосибирец за эти годы замкнулся в себе, у него появились панические атаки, бессонница, проблемы в семье.
За преступление злоумышленника осудили на три года колонии и назначили выплату компенсации в 700 тысяч рублей. Однако заключенный посчитал эту сумму большой и подал апелляцию. Однако суд ее не удовлетворил. Отметим, что изначально потерпевшая сторона просила 1,5 млн рублей.
В одном из домов Новосибирска происходит настоящая соседская война из-за вони. Женщина проживает с 60 кошками и не убирает за ними, от чего страдает весь дом.