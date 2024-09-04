Пьяный мужчина откусил соседу самое дорогое — как наказали агрессора

Все случилось пять лет назад в 2019 году. Мужчины дрались во дворе и к ним подошел новосибирец, чтобы разнять. Именно ему и досталось: пьяный горожанин притянул к себе вмешавшегося в конфликт незнакомца и откусил ему кончик носа.