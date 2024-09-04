«Расцветай на Бугринской роще»: купить квартиру в Новосибирске стоит в этом доме

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Те, кто планирует купить квартиру в Новосибирске, давно присматриваются к проекту «Расцветай на Бугринской роще». Его реализует ГК «Расцветай». Дом строится на берегу реки Обь, в нем 24 этажа, это монолитно-кирпичное здание.
Местоположение привлекательно в первую очередь для желающих купить квартиру на левом берегу в Новосибирске — в спокойном и экологически благоприятном районе, в доступности от ключевых объектов городской инфраструктуры. Рядом с этой новостройкой находится несколько остановок общественного транспорта, в том числе трамвайная — всего за 13 минут на трамвае можно добраться до станции метро «Площадь Маркса». При этом купить квартиру в «Расцветай» могут и автомобилисты, поскольку путь до центра города из этого района не предполагает пробок благодаря наличию выезда на Бугринский мост, соединяющий сразу несколько районов — Первомайский, Кировский и Октябрьский. И если решение купить квартиру на левом берегу в Новосибирске долгое время считалось нерациональным из-за пробок, то с появлением проекта «Расцветай на Бугринской» ситуация изменилась.
Купить квартиру в «Расцветай» — значит сделать выбор в пользу проживания в окружении объектов развитой и разнообразной инфраструктуры. В непосредственной близости от этой новостройки в Новосибирске есть несколько детских садов: № 346, 461, 455, 444, школы № 49, 192, 196. С высокой долей вероятности этот аргумент будет решающим для многих семей: безопасность детей при их передвижении по району будет гарантирована. Кроме того, рядом с домом есть магазины известных сетей: «Ярче!», «Пятерочка», «Мария Ра», «Монеточка», медцентры и поликлиники.
Поклонники активного образа жизни и отдыха тоже могут изучить преимущества нового проекта ГК «Расцветай», чтобы иметь возможность регулярно совершать пробежки, гулять на берегу реки, посещать спортивные площадки на открытом воздухе. Все для разнообразного досуга есть в парке культуры и отдыха «Бугринская роща» — путь до него составляет всего несколько минут.
Те, кто примет решение купить квартиру в новом доме «Расцветай на Бугринской роще», смогут делать покупки в крупном торговом центре «Мега» — до него можно дойти пешком всего за 15 минут. В ТЦ есть все возможности не только для шопинга, но и для семейного отдыха, досуга.
Важным преимуществом этой новостройки в Новосибирске «Расцветай на Бугринской роще» можно назвать видовые характеристики квартир — из окон можно наблюдать красивые закаты и рассветы. Более чем в 70% квартир окна выходят на реку и Бугринский мост, прекрасно виден правый берег.
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