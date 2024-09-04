«Расцветай на Бугринской роще»: купить квартиру в Новосибирске стоит в этом доме

Местоположение привлекательно в первую очередь для желающих купить квартиру на левом берегу в Новосибирске — в спокойном и экологически благоприятном районе, в доступности от ключевых объектов городской инфраструктуры. Рядом с этой новостройкой находится несколько остановок общественного транспорта, в том числе трамвайная — всего за 13 минут на трамвае можно добраться до станции метро «Площадь Маркса». При этом купить квартиру в «Расцветай» могут и автомобилисты, поскольку путь до центра города из этого района не предполагает пробок благодаря наличию выезда на Бугринский мост, соединяющий сразу несколько районов — Первомайский, Кировский и Октябрьский. И если решение купить квартиру на левом берегу в Новосибирске долгое время считалось нерациональным из-за пробок, то с появлением проекта «Расцветай на Бугринской» ситуация изменилась.