Режим ЧС в Новосибирской области — причины и сроки

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Проблемы с уборочной кампанией возникли осенью. Дело в том, что аграрии не могут собрать урожай из-за влажной погоды и проливных дождей. Длятся они с конца августа.
Во всей области могут даже ввести режим ЧС, заявил народный избранник Ренат Сулейманов после встречи с министром с/х Андреем Шинделовым. Риски есть не только из-за затянувшихся сроков, но и из-за качества зерна, которое стремительно падает с каждым днем.
В случае официального объявления чрезвычайной ситуации, аграрии их любых районов получат доп поддержку на федеральном уровне.