Режим ЧС в Новосибирской области — причины и сроки

Во всей области могут даже ввести режим ЧС, заявил народный избранник Ренат Сулейманов после встречи с министром с/х Андреем Шинделовым. Риски есть не только из-за затянувшихся сроков, но и из-за качества зерна, которое стремительно падает с каждым днем.