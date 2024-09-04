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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:27

У аграриев проблемы

Режим ЧС в Новосибирской области — причины и сроки

4 сентября 2024, 05:25
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
У аграриев проблемы

Проливные дожди мешают собирать урожай в Новосибирской области

В Новосибирской области не могут собрать урожай из-за проливных дождей, сообщили в КПРФ.

Проблемы с уборочной кампанией возникли осенью. Дело в том, что аграрии не могут собрать урожай из-за влажной погоды и проливных дождей. Длятся они с конца августа.

Во всей области могут даже ввести режим ЧС, заявил народный избранник Ренат Сулейманов после встречи с министром с/х Андреем Шинделовым. Риски есть не только из-за затянувшихся сроков, но и из-за качества зерна, которое стремительно падает с каждым днем.

В случае официального объявления чрезвычайной ситуации, аграрии их любых районов получат доп поддержку на федеральном уровне.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Аграрии#Ренат Сулейманов#Зерно#Режим ЧС
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