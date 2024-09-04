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Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Россияне назвали IT и медицину предпочтительными сферами для карьеры своих детей

4 сентября 2024, 18:13
Российские родители предпочли бы видеть своих детей работающими в таких сферах, как IT, телеком (20%), медицина и фармацевтика (18%), а также юриспруденция (12%).

Такие данные предоставил RT сервис «Авито Работа».

«30% опрошенных родителей подчеркнули, что им неважно, какую профессию выберут их дети, и хотели бы предоставить им полную свободу выбора в этом вопросе. Среди остальных 70% самыми популярными профессиональными направлениями, в которых респонденты предпочли бы видеть своих детей, стали IT и телеком (20%), медицина и фармацевтика (18%), а также юриспруденция (12%)», — говорится в опросе.

Значительное большинство родителей (70%) считают важным или отчасти важным для своих детей достижение руководящей должности на их карьерном пути.

Ключевым фактором для успешного профессионального роста, по мнению 74% респондентов, остаётся образование. Такое мнение особенно распространено среди старшего поколения россиян в возрасте от 55 до 64 лет (89%) и от 45 до 54 лет (80%).

Всего в опросе сервиса приняли участие более 4 тыс. россиян.

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