Россияне назвали IT и медицину предпочтительными сферами для карьеры своих детей

«30% опрошенных родителей подчеркнули, что им неважно, какую профессию выберут их дети, и хотели бы предоставить им полную свободу выбора в этом вопросе. Среди остальных 70% самыми популярными профессиональными направлениями, в которых респонденты предпочли бы видеть своих детей, стали IT и телеком (20%), медицина и фармацевтика (18%), а также юриспруденция (12%)», — говорится в опросе.