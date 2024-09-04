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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Жителей Новосибирска предупредили о мощных магнитных бурях в сентябре

Серия магнитных бурь обрушится на Землю в сентябре

4 сентября 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney

Жителей Новосибирска предупредили о мощных магнитных бурях в сентябре

Сразу несколько магнитных бурь прогнозируют в сентябре, эту информацию стоит учитывать метеозависимым людям.

Пиковыми днями станут 4–5 сентября, 12–13 сентября и 24–26 сентября. Мощность воздействия на землян будет достигать 4-5 баллов.

К метеозависимым людям относятся сердечники, астматики, пожилые люди, страдающие психическими отклонениями.

Магнитные бури способны оказать негативное влияние на разные системы организма, включая даже иммунитет. Мы подробно рассказывали, к чему готовиться при наличии слабых мест. В периоды повышенного воздействия магнитного поля стоит особенно бережно относиться к здоровью, соблюдать режим, есть легкую пищу.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Магнитные бури
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