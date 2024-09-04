Серия магнитных бурь обрушится на Землю в сентябре

Магнитные бури способны оказать негативное влияние на разные системы организма, включая даже иммунитет. Мы подробно рассказывали, к чему готовиться при наличии слабых мест. В периоды повышенного воздействия магнитного поля стоит особенно бережно относиться к здоровью, соблюдать режим, есть легкую пищу.