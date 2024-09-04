Стало известно, чем займется вице-губернатор Новосибирской области после отставки

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Сергей Нелюбов, занимающий пост заместителя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова несколько лет, ушел в отставку. Официальной информации в правительстве еще не давали, а на сайте он также числится замом.
Вице-губернатору пророчат пост ректора Новосибирского государственного педагогического университета. В пресс-центре вуза Atas.info сообщили, что он вступит в должность накануне, после ученого совета.
Известно, что предыдущим ректором более 15 лет был Алексей Герасев. Причины его ухода неизвестны, как и дальнейшая информация о его сфере деятельности.