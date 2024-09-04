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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Куда устроится Нелюбов?

Стало известно, чем займется вице-губернатор Новосибирской области после отставки

4 сентября 2024, 06:21
Фото: правительство НСО
Куда устроится Нелюбов?

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов займет пост ректора НГПУ

В Новосибирске 4 сентября стало известно об отставке зама губернатора Сергея Нелюбова, сообщили источники.

Сергей Нелюбов, занимающий пост заместителя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова несколько лет, ушел в отставку. Официальной информации в правительстве еще не давали, а на сайте он также числится замом.

Вице-губернатору пророчат пост ректора Новосибирского государственного педагогического университета. В пресс-центре вуза Atas.info сообщили, что он вступит в должность накануне, после ученого совета.

Известно, что предыдущим ректором более 15 лет был Алексей Герасев. Причины его ухода неизвестны, как и дальнейшая информация о его сфере деятельности.

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#Эмилия Губарева#Общество#Образование#Новосибирск#Правительство#НГПУ#Отставка#Сергей Нелюбов
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