Тело пропавшей 20 лет назад студентки найдено в Новосибирске

Выяснилось, что Катя после кафе поехала в клуб с какими-то незнакомцами, а после больше никто и ничего не знал. Было известно, что девушка общается с полицейским, но он категорически отрицал связь и отказывался помогать в поисках. Спустя год возбудили дело об убийстве. Началось расследование, которое затянулось и не принесло результатов.