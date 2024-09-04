Тело пропавшей 20 лет назад студентки найдено в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:48
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Все случилось в 2003 году, когда 18-летняя Екатерина Завьялова бесследно исчезла в Новосибирске. Девушка поступила на стоматолога (нынче учебное заведение называется НГМУ), приехав из другого региона, а спустя два месяца перестала выходить на связь. Ее мать заподозрила что-то неладное и прилетела в столицу Сибири.
Выяснилось, что Катя после кафе поехала в клуб с какими-то незнакомцами, а после больше никто и ничего не знал. Было известно, что девушка общается с полицейским, но он категорически отрицал связь и отказывался помогать в поисках. Спустя год возбудили дело об убийстве. Началось расследование, которое затянулось и не принесло результатов.
Спустя 20 лет мать Кати обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. Тогда выяснилось, что тело студентки нашли еще в 2004 году, но опознать его мешали устаревшие технологии, пишет КП-Новосибирск. Сделали это в современности.
Предполагается, что убийцей жительницы мог стать серийный маньяк Евгений Чуплинский. Он убивал женщин в Новосибирске не один год. Сейчас он отбывает пожизненный срок, а вину в убийстве Кати не признает.