Топ-8 мест для отдыха в сентябре

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Если вы не успели насладиться отдыхом на море и мечтаете о жарких пляжах с теплой водой, обратите внимание на Египет, где температура воздуха в это время года превышает +32 градуса. В Турции начало осени немного прохладнее, с устойчивой температурой воздуха в пределах +27…+30 градусов и температурой воды выше +23 градусов. Если вам по душе теплая погода, но вы устали от моря, рассмотрите Объединенные Арабские Эмираты, где можно посетить бедуинский лагерь, поучаствовать в сафари и насладиться другими развлечениями, пишет newia.ru.
На Кубе вас ждет отдых в советском стиле. Страна принимает гостей всю осень. Менее экзотичным, но более доступным и экономичным вариантом является Баку в Азербайджане. Здесь вы найдете санатории и пансионаты, храмы и музеи, дворцы и восточные базары.
Для россиян более привычной будет атмосфера в Белоруссии. К тому же там граждане РФ могут открыть дебетовую банковскую карту для международных покупок. Конечно, и в российских городах можно прекрасно отдохнуть. Классическое направление для отпуска — это Сочи. В сентябре здесь достаточно тепло, чтобы купаться и развлекаться у водопадов. А если вы еще не бывали в Сибири, вас могут поразить горы Алтая и огромное озеро Байкал.