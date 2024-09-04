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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Топ-8 мест для отдыха в сентябре

Топ-8 мест для отдыха в сентябре

4 сентября 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney
Для любителей отдыха в осеннее время года представляем подборку из восьми увлекательных направлений для путешествия.

Если вы не успели насладиться отдыхом на море и мечтаете о жарких пляжах с теплой водой, обратите внимание на Египет, где температура воздуха в это время года превышает +32 градуса. В Турции начало осени немного прохладнее, с устойчивой температурой воздуха в пределах +27…+30 градусов и температурой воды выше +23 градусов. Если вам по душе теплая погода, но вы устали от моря, рассмотрите Объединенные Арабские Эмираты, где можно посетить бедуинский лагерь, поучаствовать в сафари и насладиться другими развлечениями, пишет newia.ru.

На Кубе вас ждет отдых в советском стиле. Страна принимает гостей всю осень. Менее экзотичным, но более доступным и экономичным вариантом является Баку в Азербайджане. Здесь вы найдете санатории и пансионаты, храмы и музеи, дворцы и восточные базары.

Для россиян более привычной будет атмосфера в Белоруссии. К тому же там граждане РФ могут открыть дебетовую банковскую карту для международных покупок. Конечно, и в российских городах можно прекрасно отдохнуть. Классическое направление для отпуска — это Сочи. В сентябре здесь достаточно тепло, чтобы купаться и развлекаться у водопадов. А если вы еще не бывали в Сибири, вас могут поразить горы Алтая и огромное озеро Байкал.

#Общество#Путешествие#Путешествия
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