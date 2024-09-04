Топ-8 мест для отдыха в сентябре

Для россиян более привычной будет атмосфера в Белоруссии. К тому же там граждане РФ могут открыть дебетовую банковскую карту для международных покупок. Конечно, и в российских городах можно прекрасно отдохнуть. Классическое направление для отпуска — это Сочи. В сентябре здесь достаточно тепло, чтобы купаться и развлекаться у водопадов. А если вы еще не бывали в Сибири, вас могут поразить горы Алтая и огромное озеро Байкал.