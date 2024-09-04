Три сибирских города, в которые можно отправиться на выходные из Новосибирска

Среди мест, популярных у путешественников — площадь 400-летия Тюмени, где стоит самый большой в России театр — Тюменский Большой драматический театр, музей «Городская дума» с полными скелетами мамонта, бизона, носорога и пещерного медведя, когда-то обитавших на территории региона. Любителям милоты можно сходить в сквер Сибирских кошек: после второй мировой войны около пяти тысяч тюменских кошек отправились в Ленинград спасать его от полчищ мышей.