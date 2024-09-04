Три сибирских города, в которые можно отправиться на выходные из Новосибирска

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Наступил сентябрь, но несмотря на заметное снижение температуры и дожди, жителям Новосибирска можно смело продолжать туристический сезон. Редакция Atas.Info разузнала, что интересного есть в Тюмени, Кемерове и Бийске, и во сколько может обойтись поездка.
Тюмень называют «первым русским городом в Сибири» — город был основан в 1586 году воеводами с потрясающими именами: Василием Сукиным и Иваном Мясным. Естественно, что в городе с такой древней историей есть что посмотреть.
Туристам обычно советуют посетить набережную реки Тура, через которую можно перейти по Мосту влюбленных. Вдоль реки можно погулять по необычной набережной в четыре яруса.
Среди мест, популярных у путешественников — площадь 400-летия Тюмени, где стоит самый большой в России театр — Тюменский Большой драматический театр, музей «Городская дума» с полными скелетами мамонта, бизона, носорога и пещерного медведя, когда-то обитавших на территории региона. Любителям милоты можно сходить в сквер Сибирских кошек: после второй мировой войны около пяти тысяч тюменских кошек отправились в Ленинград спасать его от полчищ мышей.
Пообедать можно в необычном ресторане-музее «Чум».
А кого-то обязательно заинтересуют находящиеся недалеко от города термальные источники, температура воды в которых достигает пятидесяти градусов. В них можно купаться и холодной тюменской зимой.
Если у вас есть достаточное количество времени, можно съездить за 200 километров в соседний Тобольск с его Кремлем и домом-музеем того самого Григория Распутина.
Самолет: от 10 тысяч рублей в одну сторону.
Поезд: от 3,4 тысяч рублей в плацкарте, и от 4,9 тысяч рублей в купе.
Кемерово — столица шахтерского Кузбасса. Несмотря на индустриальный пролетарский имидж города, туристы наверняка запомнят эту поездку.
В 1721 году рудознатец Михайло Волков, исследовавший земли у реки Томь, обнаружил «горючий камень», то есть уголь. Тогда рудники развивать не стали, и промышленная добыча угля началась только в XX веке.
В 1925 году из двух деревень на противоположных берегах был образован город Щегловск, который далее переименовали в Кемерово.
Местные жители советуют первым делом отправиться на Московскую площадь. Это одно из излюбленных мест отдыха кемеровчан с соответствующей инфраструктурой — скамейками, скейпарком, кафе и детскими площадками. К площади примыкает набережная Томи. Потом можно прогуляться по широкой Весенней улице.
После прогулки можно отправляться в Кузбасский областной краеведческий музей, где собраны материалы обо всем Кузбассе. В музее можно узнать много интересного о шорцах и телеутах, издавна проживающих на территории области.
Есть в городе и музей-заповедник «Красная горка», часть которого находится под открытым небом, и музей космонавта Алексея Леонова.
Есть в Кемеровской области еще одно интересное место: музей-заповедник «Томская писаница». Из-за названия многие считают, что он расположен в Томской области, но это не так. Название музею дала река Томь, а находится он в 50 километрах от столицы региона.
Местом притяжения туристов там служит скала с древними петроглифами. Кроме этого на территории музея есть несколько экспозиций, посвященных истории, этнографии и животному миру Кемеровской области.
И не забудьте попробовать черное мороженое или угольную настойку!
Поезд: от 1,5 тысяч в плацкарте, и от 2,2 тысяч в купе.
Автобус: от 1,4 тысячи рублей.
Бийск находится в Алтайском крае и основан в 1709 году, когда на месте слиянии рек Бия и Катунь было начато строительство Бикатунского острога. Укрепление построили по указу Петра Первого — для защиты границ России и охраны торговых путей в Китай и Монголию. За это царю благодарные бийчане поставили памятник.
К сожалению, Бикатунский острог не сохранился — его быстро сожгли воинственные джунгары. Зато в Бийске есть чудесный Краеведческий музей имени Виталия Бианки, одного из его основателей. Музей расположен в трех зданиях, принадлежавших до революции местным купцам.
Особо интересен исторический филиал, рассказывающий об истории Бийска, и Музей Чуйского тракта, рядом с которым находится памятный знак «Нулевой километр». Третье здание отдано под выставки.
Весьма удручающее впечатление производит старый центр города: большинство зданий там находятся в полуразрушенном состоянии.
По архитектуре Бийск часто сравнивают с Санкт-Петербургом, тем более, что они основаны практически в одно время. Успокаивает одно: красивые дома не сносят, а проводят поддерживающий ремонт. Есть надежда, что их когда-то восстановят.
Тем не менее, Бийск посетить стоит обязательно, закрепив впечатление ужином в трактире «Калина красная», где подают блюда русской кухни.
Поезд: 880 рублей сидячий вагон, от 1,5 тысяч рублей плацкарт, от 1,8 тысяч рублей купе.
Автобус: от 1,4 тысячи рублей.