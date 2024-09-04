atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Три сибирских города, в которые можно отправиться на выходные из Новосибирска

Три сибирских города, в которые можно отправиться на выходные из Новосибирска

4 сентября 2024, 11:21
Фото: russia.travel
Любознательные новосибирские путешественники имеют прекрасную возможность успеть за выходные дни посетить один из интересных городов Сибири.

Наступил сентябрь, но несмотря на заметное снижение температуры и дожди, жителям Новосибирска можно смело продолжать туристический сезон. Редакция Atas.Info разузнала, что интересного есть в Тюмени, Кемерове и Бийске, и во сколько может обойтись поездка.

Тюмень

Тюмень называют «первым русским городом в Сибири» — город был основан в 1586 году воеводами с потрясающими именами: Василием Сукиным и Иваном Мясным. Естественно, что в городе с такой древней историей есть что посмотреть.

Достопримечательности

Туристам обычно советуют посетить набережную реки Тура, через которую можно перейти по Мосту влюбленных. Вдоль реки можно погулять по необычной набережной в четыре яруса.

Набережная в Тюмени необычная — она состоит из четырех ярусов.Набережная в Тюмени необычная — она состоит из четырех ярусов.
На площади 400-летия ТюмениНа площади 400-летия Тюмени
Полный скелет мамонта - это большая редкость.Полный скелет мамонта - это большая редкость.
Сквер Сибирских кошекСквер Сибирских кошек
На улице мороз, а вода +50!На улице мороз, а вода +50!
Набережная в Тюмени необычная — она состоит из четырех ярусов.
Фото: russia.travel

Среди мест, популярных у путешественников — площадь 400-летия Тюмени, где стоит самый большой в России театр — Тюменский Большой драматический театр, музей «Городская дума» с полными скелетами мамонта, бизона, носорога и пещерного медведя, когда-то обитавших на территории региона. Любителям милоты можно сходить в сквер Сибирских кошек: после второй мировой войны около пяти тысяч тюменских кошек отправились в Ленинград спасать его от полчищ мышей.

Пообедать можно в необычном ресторане-музее «Чум».

А кого-то обязательно заинтересуют находящиеся недалеко от города термальные источники, температура воды в которых достигает пятидесяти градусов. В них можно купаться и холодной тюменской зимой.

Тобольский Кремль — величественное белоснежное сооружение.Тобольский Кремль — величественное белоснежное сооружение.
Дом Распутина утрачен, но впоследствии реконструирован.Дом Распутина утрачен, но впоследствии реконструирован.
Тобольский Кремль — величественное белоснежное сооружение.
Фото: russia.travel

Если у вас есть достаточное количество времени, можно съездить за 200 километров в соседний Тобольск с его Кремлем и домом-музеем того самого Григория Распутина.

Как добраться из Новосибирска

Самолет: от 10 тысяч рублей в одну сторону.

Поезд: от 3,4 тысяч рублей в плацкарте, и от 4,9 тысяч рублей в купе.

Кемерово

Кемерово — столица шахтерского Кузбасса. Несмотря на индустриальный пролетарский имидж города, туристы наверняка запомнят эту поездку.

В 1721 году рудознатец Михайло Волков, исследовавший земли у реки Томь, обнаружил «горючий камень», то есть уголь. Тогда рудники развивать не стали, и промышленная добыча угля началась только в XX веке.

В 1925 году из двух деревень на противоположных берегах был образован город Щегловск, который далее переименовали в Кемерово.

Достопримечательности

Местные жители советуют первым делом отправиться на Московскую площадь. Это одно из излюбленных мест отдыха кемеровчан с соответствующей инфраструктурой — скамейками, скейпарком, кафе и детскими площадками. К площади примыкает набережная Томи. Потом можно прогуляться по широкой Весенней улице.

А это Кемеровский театр драмы.А это Кемеровский театр драмы.
Экспозиция "Шахта"Экспозиция "Шахта"
Копия скелета пситтакозавра сибирскогоКопия скелета пситтакозавра сибирского
Эксккурсия по центру столицы Кузбасса в разгаре.Эксккурсия по центру столицы Кузбасса в разгаре.
Аэропорт имени Леонова напоминает космопорт из будущего.Аэропорт имени Леонова напоминает космопорт из будущего.
А это Кемеровский театр драмы.
Фото: russia.travel

После прогулки можно отправляться в Кузбасский областной краеведческий музей, где собраны материалы обо всем Кузбассе. В музее можно узнать много интересного о шорцах и телеутах, издавна проживающих на территории области.

Есть в городе и музей-заповедник «Красная горка», часть которого находится под открытым небом, и музей космонавта Алексея Леонова.

Есть в Кемеровской области еще одно интересное место: музей-заповедник «Томская писаница». Из-за названия многие считают, что он расположен в Томской области, но это не так. Название музею дала река Томь, а находится он в 50 километрах от столицы региона.

Вот так выглядят древние петроглифы.Вот так выглядят древние петроглифы.
Вход в "Томскую писаницу".Вход в "Томскую писаницу".
В таких условиях жили шорцы.В таких условиях жили шорцы.
Вот так выглядят древние петроглифы.
Фото: russia.travel

Местом притяжения туристов там служит скала с древними петроглифами. Кроме этого на территории музея есть несколько экспозиций, посвященных истории, этнографии и животному миру Кемеровской области.

И не забудьте попробовать черное мороженое или угольную настойку!

Как добраться из Новосибирска

Поезд: от 1,5 тысяч в плацкарте, и от 2,2 тысяч в купе.

Автобус: от 1,4 тысячи рублей.

Бийск

Бийск находится в Алтайском крае и основан в 1709 году, когда на месте слиянии рек Бия и Катунь было начато строительство Бикатунского острога. Укрепление построили по указу Петра Первого — для защиты границ России и охраны торговых путей в Китай и Монголию. За это царю благодарные бийчане поставили памятник.

Вот такой памятник Петру Первому установлен в центре Бийска.Вот такой памятник Петру Первому установлен в центре Бийска.
Успенский собор Бийска.Успенский собор Бийска.
Отсюда начинается знаменитый Бийский тракт.Отсюда начинается знаменитый Бийский тракт.
Вот такой памятник Петру Первому установлен в центре Бийска.
Фото: russia.travel

Достопримечательности

К сожалению, Бикатунский острог не сохранился — его быстро сожгли воинственные джунгары. Зато в Бийске есть чудесный Краеведческий музей имени Виталия Бианки, одного из его основателей. Музей расположен в трех зданиях, принадлежавших до революции местным купцам.

Это угом Бийского краеведческого музея...Это угом Бийского краеведческого музея...
…а эти пушки стояли в Бикатунском остроге.…а эти пушки стояли в Бикатунском остроге.
Это угом Бийского краеведческого музея...
Фото: atas.info

Особо интересен исторический филиал, рассказывающий об истории Бийска, и Музей Чуйского тракта, рядом с которым находится памятный знак «Нулевой километр». Третье здание отдано под выставки.

Многие здания в историческом центре Бийска выглядят вот так.Многие здания в историческом центре Бийска выглядят вот так.
На домах до сих пор сохранились таблички времен СССР.На домах до сих пор сохранились таблички времен СССР.
Печальное зрелище.Печальное зрелище.
ГВандалов это не пугает.ГВандалов это не пугает.
Такой особняк украсил бы и Санкт-Петербург.Такой особняк украсил бы и Санкт-Петербург.
Потолок уже обвалился.Потолок уже обвалился.
Многие здания в историческом центре Бийска выглядят вот так.
Фото: atas.info

Весьма удручающее впечатление производит старый центр города: большинство зданий там находятся в полуразрушенном состоянии.

По архитектуре Бийск часто сравнивают с Санкт-Петербургом, тем более, что они основаны практически в одно время. Успокаивает одно: красивые дома не сносят, а проводят поддерживающий ремонт. Есть надежда, что их когда-то восстановят.

Тем не менее, Бийск посетить стоит обязательно, закрепив впечатление ужином в трактире «Калина красная», где подают блюда русской кухни.

Как добраться из Новосибирска

Поезд: 880 рублей сидячий вагон, от 1,5 тысяч рублей плацкарт, от 1,8 тысяч рублей купе.

Автобус: от 1,4 тысячи рублей.

Чистая вода и белый песок: что удивило путешественников на казахском озере Бухтарма
Узнать подробнее
Читайте также:
Фальшивые сангрия и паэлья: как обманывают туристов в ИспанииАнтирейтинг стран, в которых туристам нельзя пить водопроводную водуТуристы пожаловались на высочайшие цены на еду и услуги в Турции
#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#Тюмень#КЦ
Подпишитесь
Коммунисты Новосибирска хотят влиять на детей по методикам США
Сегодня, 10:34
Как исполнить любое желание — тайный обряд Мессинга
Сегодня, 10:13
Как новосибирцам подключить отопление раньше срока — инструкция
Сегодня, 08:11
Бегун из Новосибирска победил на Паралимпийских играх в Париже
1 сентября, 07:50
Второй за день мотоциклист разбился под Новосибирском
1 сентября, 04:47