В отношении новосибирского депутата возбудили пятое дело о взятках

Следствие считает, что руководительница вымогала деньги у подчиненных. В деле фигурирует сумма — 370 тысяч рублей. Стало известно, что на Киселеву возбудили еще одно дело по той же статье: оно стало пятым. Обвинение из той же серии: деньги, во время работы, ей могла передать сотрудница, чтобы начальница не применила к ней административные меры.