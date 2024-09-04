В отношении новосибирского депутата возбудили пятое дело о взятках

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Ольга Киселева занимала должность директора местной школы искусств, а также она является народной избранницей. Депутата обвинили в получении взяток. Сразу четыре дела возбудили в конце августа.
Следствие считает, что руководительница вымогала деньги у подчиненных. В деле фигурирует сумма — 370 тысяч рублей. Стало известно, что на Киселеву возбудили еще одно дело по той же статье: оно стало пятым. Обвинение из той же серии: деньги, во время работы, ей могла передать сотрудница, чтобы начальница не применила к ней административные меры.
В настоящий момент подозреваемая не за решеткой. Она под домашним арестом до 20 октября. Расследование продолжается.