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Взятки могла получать депутат

В отношении новосибирского депутата возбудили пятое дело о взятках

4 сентября 2024, 08:01
Фото: 1MI
Взятки могла получать депутат
Депутат из города Обь, что в Новосибирской области, находится под следствием: в отношении ее возбуждено новое дело, сообщают источники.

Ольга Киселева занимала должность директора местной школы искусств, а также она является народной избранницей. Депутата обвинили в получении взяток. Сразу четыре дела возбудили в конце августа.

Следствие считает, что руководительница вымогала деньги у подчиненных. В деле фигурирует сумма — 370 тысяч рублей. Стало известно, что на Киселеву возбудили еще одно дело по той же статье: оно стало пятым. Обвинение из той же серии: деньги, во время работы, ей могла передать сотрудница, чтобы начальница не применила к ней административные меры.

В настоящий момент подозреваемая не за решеткой. Она под домашним арестом до 20 октября. Расследование продолжается.

Во взятках заподозрили директора школы искусств в Новосибирской области
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