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Воду «Легенда Байкала» официально раздают на мероприятиях ВЭФ-2024

Воду «Легенда Байкала» официально раздают на мероприятиях ВЭФ-2024

4 сентября 2024, 17:59
Фото: Изображение Midjourney
Компания «Байкал Аква» стала официальным поставщиком питьевой воды для Восточного экономического форума, который проходит 3–6 сентября во Владивостоке. Это одно из немногих предприятий, имеющих разрешение на добычу воды из озера Байкал.

Байкальская питьевая вода известна своей исключительной чистотой и высоким содержанием природного кислорода (12 мг на литр). Ее pH (от 7,2 до 8,2) идеально подходит человеческому организму, поэтому она очень хорошо усваивается, передает vostokmedia.com.

Бренд «Легенда Байкала» сыграл ключевую роль в развитии рынка байкальской воды в России. Завод компании, расположенный прямо на берегу Байкала, — единственный в своем роде в стране. Вода добывается непосредственно из озера на глубине 400 метров.

Генеральный директор «Байкал Аква» Александр Чернышев заявил на ВЭФ, что, достигнув лидирующих позиций на российском рынке воды в стеклянной таре, компания планирует расширять производство. В этой связи строятся новые предприятия в Байкальске и на юге России. Компания также намерена запустить новые продукты — напитки на основе байкальской воды и воду в категориях L-Ice и Limited edition.

Компания отметила рост спроса на воду в стеклянных бутылках среди россиян, многие из которых выбирают стекло как более экологичный вариант по сравнению с пластиком.

Известно, что регулярное употребление воды положительно влияет на иммунитет, ускоряет восстановление после физических нагрузок и повышает работоспособность. Поэтому заботящиеся о здоровье люди обращают особое внимание на качество воды. В связи с этим рынок питьевой воды в России, как и во всем мире, продолжает оставаться перспективным.

#Общество
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