Воду «Легенда Байкала» официально раздают на мероприятиях ВЭФ-2024

Известно, что регулярное употребление воды положительно влияет на иммунитет, ускоряет восстановление после физических нагрузок и повышает работоспособность. Поэтому заботящиеся о здоровье люди обращают особое внимание на качество воды. В связи с этим рынок питьевой воды в России, как и во всем мире, продолжает оставаться перспективным.