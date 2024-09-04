«Всё разлетелось по перрону»: женщину сбил поезд в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
По словам свидетелей происшествия, это был несчастный случай. Погибшая переходила железнодорожные пути прямо перед поездом, машинист заметил человека на пути и начал сигналить. Но женщина не отреагировала. Буквально через секунду она оказалась под поездом.
«У нее были сумки с продуктами, всё разлетелось по перрону. Женщина маленькая, хрупкая, больше уже бабушка. Мужчины вытаскивали ее на перрон. Зрелище ужасное, слов нет», — рассказала одна из очевидцев.
По словам пассажиров, ограждение в этом месте отсутствует, как и надземный переход.
В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России уточнили, что погибшая перебегала железнодорожные пути в непосредственной близости от приближающего поезда.
Следователи проводят проверку на предмет нарушения правил безопасности при управлении железнодорожным транспортом, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).