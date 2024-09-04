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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 04:40

Женщина попала под поезд в Новосибирской области

«Всё разлетелось по перрону»: женщину сбил поезд в Новосибирске

4 сентября 2024, 04:38
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Женщина попала под поезд в Новосибирской области

Утром 4 сентября на железнодорожной станции «Матвеевка» в Первомайском районе женщина попала под колеса поезда.

По словам свидетелей происшествия, это был несчастный случай. Погибшая переходила железнодорожные пути прямо перед поездом, машинист заметил человека на пути и начал сигналить. Но женщина не отреагировала. Буквально через секунду она оказалась под поездом.

«У нее были сумки с продуктами, всё разлетелось по перрону. Женщина маленькая, хрупкая, больше уже бабушка. Мужчины вытаскивали ее на перрон. Зрелище ужасное, слов нет», — рассказала одна из очевидцев.

По словам пассажиров, ограждение в этом месте отсутствует, как и надземный переход.

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В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России уточнили, что погибшая перебегала железнодорожные пути в непосредственной близости от приближающего поезда.

Следователи проводят проверку на предмет нарушения правил безопасности при управлении железнодорожным транспортом, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

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