Аварии на теплосетях учились ликвидировать в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В Новосибирске прошла совместная тренировка энергетиков, сотрудников управляющих компаний города и подразделений мэрии по отработке действий в случае аварийной ситуации на теплосетях. Учения состоялись по сценарию, в основу которого легла крупная коммунальная авария, случившаяся в столице Сибири в январе 2024 года.
Тренировку контролировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. По его словам, январское происшествие продемонстрировало плохую готовность коммунальщиков адекватно реагировать на подобные аварии.
«Поэтому в план мероприятий по подготовке к зиме включено проведение учений. Их цель — отработать взаимодействие коммунальных служб, профильных департаментов мэрии, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Все подразделения должны чётко понимать, как принимать решения, как взаимодействовать и как выходить из той или иной ситуации», — заявил мэр.
В нынешнем году на подготовку теплосетей было выделено шесть миллиардов рублей. В межсезонье удалось отремонтировать 70 километров теплотрасс.
В настоящий момент система отопления Новосибирска готовы к зиме на 85%, заявил глава компании «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев. Он отметил, что уже к 15 сентября подготовка к подаче отопления в социальные объекты будет завершена.