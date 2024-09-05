Аварии на теплосетях учились ликвидировать в Новосибирске

В Новосибирске прошла совместная тренировка энергетиков, сотрудников управляющих компаний города и подразделений мэрии по отработке действий в случае аварийной ситуации на теплосетях. Учения состоялись по сценарию, в основу которого легла крупная коммунальная авария, случившаяся в столице Сибири в январе 2024 года.