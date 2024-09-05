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Азербайджанская диаспора в Новосибирской области добилась увольнения инспектора ДПС

Азербайджанская диаспора в Новосибирской области добилась увольнения инспектора ДПС

5 сентября 2024, 08:03
Фото: 1MI
Инспектора Александра Гусева, оправданного за смерть 19-летнего Векила Абдуллаева, увольняют из правоохранительных органов вместе с двумя сослуживцами.

12 сентября инспектор покидает МВД не по своей воле, рассказал сам инспектор изданию Infopro54. Также с ним будут уволены два его напарника, всех — по отрицательным мотивам. Гусев утверждает, что истинную причину ему не говорят.

Инспектор планирует обратиться к активистам из «Русской общины», поскольку опасается за себя и семью.

Александр Гусев заявил, что служба после инцидента была полна препятствий. Так, ему не хотели возвращать табельное оружие, но он добился права снова его носить. Затем на него посыпались дисциплинарные взыскания, чтобы отменить которые он был вынужден обратиться в суд. Это не понравилось вышестоящему руководству, заявил Гусев.

О возможной мести диаспоры заявил инспектор ДПС Гусев, застреливший азербайджанца
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Резонансная история произошла в 2021 году в Мошковском районе. При задержании гонщики-нарушители оказали сопротивление, инспектор достал пистолет, который в потасовке выстрелил. Суд действия инспектора оправдал, его восстановили в должности.

В мае-2024 Гусев заявил, что с него и его семьи сняли государственную защиту, и он боится за свою жизнь. При этом он считает, что работа защищает его от возможной мести со стороны азербайджанской диаспоры. После публикаций в СМИ глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о принятых мерах по обеспечению безопасности семьи сотрудника МВД.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#ДПС
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