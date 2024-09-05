Азербайджанская диаспора в Новосибирской области добилась увольнения инспектора ДПС

В мае-2024 Гусев заявил, что с него и его семьи сняли государственную защиту, и он боится за свою жизнь. При этом он считает, что работа защищает его от возможной мести со стороны азербайджанской диаспоры. После публикаций в СМИ глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о принятых мерах по обеспечению безопасности семьи сотрудника МВД.