Через Новосибирск пройдет первый туристический поезд Сибири

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Первый рейс туристического круизного поезда Омск — Новосибирск — Бийск — Томск — Новокузнецк — Абакан — Красноярск — Иркутск отправится от платформы омского вокзала в понедельник, 9 сентября. Туристы посетят все перечисленные города и сделают там остановки с обширной экскурсионной программой.
Постоянные круизные рейсы начнутся в 2025 году, ориентировочная стоимость такого путешествия пока не сообщается. Передвигаясь по Сибири в вагонах повышенного комфорта, путешественники посетят все самые главные исторические, развлекательные и ландшафтные достопримечательности восьми городов.
В первый круиз отправятся 130 человек — такова вместимость туристического поезда. Круиз начнется в Омске экскурсией по Тарской крепости и завершится уже в Иркутской области теплоходной прогулкой по Байкалу.