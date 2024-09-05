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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Через Новосибирск пройдет первый туристический поезд Сибири

Через Новосибирск пройдет первый туристический поезд Сибири

5 сентября 2024, 10:42
Фото: 1MI
Путешественники побывают в восьми сибирских городах и сделают там остановки для экскурсий, сообщили в ассоциаи путешественников.

Первый рейс туристического круизного поезда Омск — Новосибирск — Бийск — Томск — Новокузнецк — Абакан — Красноярск — Иркутск отправится от платформы омского вокзала в понедельник, 9 сентября. Туристы посетят все перечисленные города и сделают там остановки с обширной экскурсионной программой.

Постоянные круизные рейсы начнутся в 2025 году, ориентировочная стоимость такого путешествия пока не сообщается. Передвигаясь по Сибири в вагонах повышенного комфорта, путешественники посетят все самые главные исторические, развлекательные и ландшафтные достопримечательности восьми городов.

На путешествие понадобится восемь дней.На путешествие понадобится восемь дней.
На путешествие понадобится восемь дней.
Фото: МАСС

В первый круиз отправятся 130 человек — такова вместимость туристического поезда. Круиз начнется в Омске экскурсией по Тарской крепости и завершится уже в Иркутской области теплоходной прогулкой по Байкалу.

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