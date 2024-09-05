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Регионы увеличили единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны

Дмитрий Песков прокомментировал вероятность новой волны мобилизации

5 сентября 2024, 07:00
Фото: 1MI
Регионы увеличили единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны

Стало известно, будет ли новая волна мобилизации в Новосибирской области

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о новой волне мобилизации на территории России.

Власти России не обсуждают возможность объявления новой волны мобилизации. Об этом в рамках работы на Восточном экономическом форуме заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, растет число желающих заключить контракты на службы в рядах вооруженных сил.

Он подчеркнул, что никаких дискуссий относительно предстоящей мобилизации нет.

Однако скорое возвращение домой ранее мобилизованных маловероятно, считает новосибирский военный юрист Денис Свиридов. Для этого необходим официальный указ президента о завершении мобилизации, которая была объявлена в России осенью 2022 года.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Армия#Минобороны#Контракт#Мобилизация#Дмитрий Песков
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