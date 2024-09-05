Дмитрий Песков прокомментировал вероятность новой волны мобилизации

Власти России не обсуждают возможность объявления новой волны мобилизации. Об этом в рамках работы на Восточном экономическом форуме заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, растет число желающих заключить контракты на службы в рядах вооруженных сил.