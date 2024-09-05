Как выглядит сказочный двор в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Благоустройство шло с 2022 года. Главными элементами стали резные фигуры героев русских сказок. Все выполнены резчиком по дереву из Бердска Ильей Давыдовым.
На трансформаторной будке разместили картины Бориса Зворыкина.
Заказчиками выступили ТОС «Депутатский», администрация округа и депутат горсовета Ростислав Антонов.
Синоптики обещают, что тепло еще вернется в Новосибирскую область — отличный шанс прогуляться и оценить новый сквер своими глазами.