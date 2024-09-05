Как выглядит сказочный двор в Новосибирске

Благоустройство шло с 2022 года. Главными элементами стали резные фигуры героев русских сказок. Все выполнены резчиком по дереву из Бердска Ильей Давыдовым.

Синоптики обещают, что тепло еще вернется в Новосибирскую область — отличный шанс прогуляться и оценить новый сквер своими глазами.

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