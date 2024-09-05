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Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Как выглядит сказочный двор в Новосибирске

Как выглядит сказочный двор в Новосибирске

5 сентября 2024, 06:10
Фото: vk.com / Ленинский район | Новосибирск
Во дворе дома №50 на улице Ленина появился сквер «Сказочный», названный так из-за установленных в нем деревянных фигур.

Благоустройство шло с 2022 года. Главными элементами стали резные фигуры героев русских сказок. Все выполнены резчиком по дереву из Бердска Ильей Давыдовым.

На трансформаторной будке разместили картины Бориса Зворыкина.

Заказчиками выступили ТОС «Депутатский», администрация округа и депутат горсовета Ростислав Антонов.

Фото: vk.com / Ленинский район | Новосибирск

Синоптики обещают, что тепло еще вернется в Новосибирскую область — отличный шанс прогуляться и оценить новый сквер своими глазами.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Двор
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