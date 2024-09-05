Компания из Новосибирска получила многомиллиардный контракт в Казани

АО «Новосибирскавтодор» зарегистрировано в 1995 году и относится к категории непубличных акционерных обществ, поэтому не раскрывает своих владельцев. Совет директоров компании с 2006 года возглавляет Дмитрий Пингасов, экс-депутат регионального Заксобрания 4 и 5 созывов. По итогам 2023 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 863,8 млн рублей.