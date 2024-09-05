Компания из Новосибирска получила многомиллиардный контракт в Казани

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
В рамках реконструкции инфраструктуры международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая» АО «Новосибирскавтодор» займется реконструкцией перрона. Контракт на сумму 7,737 млрд рублей заключен с ГКУ «Главтатдортранс».
Новосибирскому подрядчику предстоит расширить стоянку для самолетов с 22 до 33 мест, возвести 30-метровые мачты освещения и ограждение, построить электроподстанцию и очистные сооружения. У компании уже есть опыт подобных работ — она принимает участие в расширении летного поля аэропорта «Толмачево» в Новосибирске.
АО «Новосибирскавтодор» зарегистрировано в 1995 году и относится к категории непубличных акционерных обществ, поэтому не раскрывает своих владельцев. Совет директоров компании с 2006 года возглавляет Дмитрий Пингасов, экс-депутат регионального Заксобрания 4 и 5 созывов. По итогам 2023 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 863,8 млн рублей.
«Новосибирскавтодор» был участником скандальной судебной тяжбы с мэрией Новосибирска. Компания ремонтировала Дмитровский мост в 2018 году, покрытие быстро пришло в негодность. Но дорожники отказались восстанавливать асфальт в рамках гарантийных обязательств. Заставить ликвидировать огрехи «Новосибирскавтодор» удалось только через суд.