Массовый сбой произошел в Wildberries по всей стране — что произошло

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:56
Согласно данным сайта downdetector, сбой коснулся пользователей из разных регионов России. Больше всего трудностей испытывают жители Камчатского, Хабаровского, Приморского краев. Жалобы поступают и от жителей Новосибирской области.
Согласно собранным данным, чаще всего пользователи жалуются на сбой в работе сайта (50% всех жалоб), сбой личного кабинета (25%), сбой сервиса и мобильного приложения (по 10% жалоб).
— «Не смог оплатить и получить товар»;
— «Не могу зайти в аккаунт. Через сколько будет работать?»
— «Не войти в личный кабинет»;
— «Почему не открывается „Вайлдберриз“ сегодня?».
Напомним, медиасообщество следит за конфликтом, который сопровождает перестройку бизнеса четы Бакальчуков. Летом-2024 богатейшая женщина России, основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о разводе с мужем и о слиянии бизнеса с оператором наружной рекламы.