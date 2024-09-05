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Сбой в работе сайта и приложения Wildberries произошел в Новосибирской области

Массовый сбой произошел в Wildberries по всей стране — что произошло

5 сентября 2024, 03:54
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Сбой в работе сайта и приложения Wildberries произошел в Новосибирской области

5 сентября пользователи маркетплейса Wildberries испытывают ряд проблем при работе с сервисом, следует из открытых источников.

Согласно данным сайта downdetector, сбой коснулся пользователей из разных регионов России. Больше всего трудностей испытывают жители Камчатского, Хабаровского, Приморского краев. Жалобы поступают и от жителей Новосибирской области.

Фото: downdetector.su

На что жалуются пользователи Wildberries

Согласно собранным данным, чаще всего пользователи жалуются на сбой в работе сайта (50% всех жалоб), сбой личного кабинета (25%), сбой сервиса и мобильного приложения (по 10% жалоб).

— «Не смог оплатить и получить товар»;

— «Не могу зайти в аккаунт. Через сколько будет работать?»

— «Не войти в личный кабинет»;

— «Почему не открывается „Вайлдберриз“ сегодня?».

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Напомним, медиасообщество следит за конфликтом, который сопровождает перестройку бизнеса четы Бакальчуков. Летом-2024 богатейшая женщина России, основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о разводе с мужем и о слиянии бизнеса с оператором наружной рекламы.

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#Алёна Рогонова#Технологии#Новосибирск#Сбой#Wildberries
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