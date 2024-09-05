Матвеевку затопило подземными водами — во дворах плавают рыбы

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Потоки воды залили дворы жилых домов в поселке Матвеевка. Площадь потопа продолжает расширяться. Люди предполагают, что источник проблем — подземные реки. В пользу этой версии говорит то, что жители обнаруживают в воде живых карасей.
«Эти дома стоят с 1985 года, мама жила там еще в деревянном доме, такого не было никогда, чтобы вся Узорная была в воде. Бывает, но не такое, только весной, когда происходит таяние снега, а тут походу повредили озеро, потому что просто плавает рыба по улице», — рассказала местная жительница Вероника Сушко.
Речь идет о водоеме, который расположен примерно в двух километрах от зоны бедствия. На его берегу, вдоль улицы Радиостанция 2, возводят жилой комплекс «Одоевский». Возможно, что строители нарушили пути подземных источников, который питают озеро. Ранее о внезапном появлении воды на участках жаловались владельцы дач в садовых обществах «Конструктор», «Радист» и «Рябинка», которые расположены ближе к стройплощадке.