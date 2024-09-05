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Published Сегодня, 08:15

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Updated Сегодня, 08:17

Ничего подобного, по словам местных жителей, ранее никогда не наблюдалось

Матвеевку затопило подземными водами — во дворах плавают рыбы

5 сентября 2024, 08:15
Фото: Вероника Сушко
Ничего подобного, по словам местных жителей, ранее никогда не наблюдалось
Дворы многоэтажных домов на улице Узорной затопило потоками воды, по словам жителей, подземного происхождения.

Потоки воды залили дворы жилых домов в поселке Матвеевка. Площадь потопа продолжает расширяться. Люди предполагают, что источник проблем — подземные реки. В пользу этой версии говорит то, что жители обнаруживают в воде живых карасей.

«Эти дома стоят с 1985 года, мама жила там еще в деревянном доме, такого не было никогда, чтобы вся Узорная была в воде. Бывает, но не такое, только весной, когда происходит таяние снега, а тут походу повредили озеро, потому что просто плавает рыба по улице», — рассказала местная жительница Вероника Сушко.
Потоки приносят во дворы живых карасей
Видео: atas.info

Речь идет о водоеме, который расположен примерно в двух километрах от зоны бедствия. На его берегу, вдоль улицы Радиостанция 2, возводят жилой комплекс «Одоевский». Возможно, что строители нарушили пути подземных источников, который питают озеро. Ранее о внезапном появлении воды на участках жаловались владельцы дач в садовых обществах «Конструктор», «Радист» и «Рябинка», которые расположены ближе к стройплощадке.

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