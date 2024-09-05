Матвеевку затопило подземными водами — во дворах плавают рыбы

Речь идет о водоеме, который расположен примерно в двух километрах от зоны бедствия. На его берегу, вдоль улицы Радиостанция 2, возводят жилой комплекс «Одоевский». Возможно, что строители нарушили пути подземных источников, который питают озеро. Ранее о внезапном появлении воды на участках жаловались владельцы дач в садовых обществах «Конструктор», «Радист» и «Рябинка», которые расположены ближе к стройплощадке.