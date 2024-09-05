Мэрию Новосибирска покинула бывшая врио главы департамента культуры Разживина

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Дара Разживина, бывшая заместительница главы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, уволилась с муниципальной службы. Слухи об уходе одной из самых близких соратниц Терешковой циркулировали уже несколько дней, в четверг, 5 сентября, кадровые изменения подтвердил руководитель департамента информационной политики Михаил Столяров.
Разживина была исполняющей обязанности главы департамента после увольнения Анны Терешковой и до прихода на этот пост Ксении Антоновой напоминает издание «Континент Сибирь»
Еще одна знаковая фигура, начальник городского строительного департамента Алексей Кондратьев, так же написал заявление об увольнении. Когда он покинет свой пост, пока неизвестно.