Мэрию Новосибирска покинула бывшая врио главы департамента культуры Разживина

Дара Разживина, бывшая заместительница главы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, уволилась с муниципальной службы. Слухи об уходе одной из самых близких соратниц Терешковой циркулировали уже несколько дней, в четверг, 5 сентября, кадровые изменения подтвердил руководитель департамента информационной политики Михаил Столяров.