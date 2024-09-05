Мигрантские кафе на Хилке заинтересовали главу СКР Бастрыкина

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Глава Следкома России Александр Бастрыкин снова обратил внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Хилокского рынка на окраине Новосибирска. Уже в который раз к главному следователю страны вынужденно обратились горожане, живущие в близлежащем микрорайоне.
Напомним, новосибирцы рассказали Бастрыкину, что закрытые было нелегальные кафе мигрантов начинают снова работать уже через пару недель. Снесенные в середине июля самовольные постройки снова появляются на тех же местах.
Кроме того, нелегальные точки, где торгуют овощами и фруктами, работают не переставая — несмотря на начавшиеся конфискации машин у торговцев.
По этим фактам уже два раза возбуждались уголовные дела, однако начавшееся было расследование отменяла прокуратура. Следствие уже обжаловало это решение.
Сейчас Александр Бастрыкин ждет от руководителя Следственного комитета по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о промежуточных результатах расследования и о результатах обжалования действий сотрудников прокуратуры.