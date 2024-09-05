Мигрантские кафе на Хилке заинтересовали главу СКР Бастрыкина

Глава Следкома России Александр Бастрыкин снова обратил внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Хилокского рынка на окраине Новосибирска. Уже в который раз к главному следователю страны вынужденно обратились горожане, живущие в близлежащем микрорайоне.