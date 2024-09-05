Мобилизованных на СВО могут вернуть домой — условия и сроки

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
Modified Сегодня, 02:23
Updated Сегодня, 02:23
По подсчетам эксперта, в зоне специальной военной операции в настоящий момент находятся 300 тысяч солдат с отработанными навыками, и заменять их новичками нецелесообразно. Тем более, когда враг стремиться нарушить российские границы, приводит слова юриста Сиб.фм.
При этом Денис Свиридов напомнил, что многие заключили контракт с МО, именно они составляют весомую часть находящихся на СВО бойцов. И хотя этот контракт дает право на отпуск один раз в полгода, вернуться домой пока представляется маловероятным. Для этого нужен приказ о всеобщей демобилизации, который может подписать только Верховный главнокомандующий, то есть президент РФ Владимир Путин. Пока сроки подписания не названы.