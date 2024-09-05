Мобилизованных на СВО могут вернуть домой — условия и сроки

При этом Денис Свиридов напомнил, что многие заключили контракт с МО, именно они составляют весомую часть находящихся на СВО бойцов. И хотя этот контракт дает право на отпуск один раз в полгода, вернуться домой пока представляется маловероятным. Для этого нужен приказ о всеобщей демобилизации, который может подписать только Верховный главнокомандующий, то есть президент РФ Владимир Путин. Пока сроки подписания не названы.