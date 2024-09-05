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Published Сегодня, 02:21

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Стало известно, вернут ли мобилизованных на СВО новосибирцев домой в 2024 году

Мобилизованных на СВО могут вернуть домой — условия и сроки

5 сентября 2024, 02:21
Фото: 1MI

Стало известно, вернут ли мобилизованных на СВО новосибирцев домой в 2024 году

Новой волны мобилизации в 2024 году не будет, считает юрист по военным делам Денис Свиридов.

Мобилизованные в зоне СВО

По подсчетам эксперта, в зоне специальной военной операции в настоящий момент находятся 300 тысяч солдат с отработанными навыками, и заменять их новичками нецелесообразно. Тем более, когда враг стремиться нарушить российские границы, приводит слова юриста Сиб.фм.

Вернутся ли мобилизованные из зоны СВО домой

При этом Денис Свиридов напомнил, что многие заключили контракт с МО, именно они составляют весомую часть находящихся на СВО бойцов. И хотя этот контракт дает право на отпуск один раз в полгода, вернуться домой пока представляется маловероятным. Для этого нужен приказ о всеобщей демобилизации, который может подписать только Верховный главнокомандующий, то есть президент РФ Владимир Путин. Пока сроки подписания не названы.

Стало известно, объявят ли всеобщую мобилизацию на фоне событий в Курской области
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В августе из плена ВСУ вернули трех жителей Новосибирской области.

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#Общество#Новосибирск#СВО
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