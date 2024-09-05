Мужчина вырастил тыкву-гигант под Новосибирском: такого вы ещё не видели

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В Новосибирской области обнаружена самая большая тыква. Гиганта вырастил мужчина, которые работает учителем. Артём Ломакин не первый год пытается поставить рекорд по весу урожая.
Сорт огромной тыквы называется «Атлантический гигант». Технологию мужчина выработал самостоятельно. Общий вес тыквы составил 600 килограммов. В конце осени ее отдадут на корм домашней птице.
Стоит отметить, что ранее Артем Ломакин уже показывал гигантский арбуз, который вырастил на своем огороде. Вес ягоды составил более 50 килограммов. Созревшей ягодой огородник угостил всех знакомых.
Отметим, что ранее в Новосибирской области женщина нашла самый большой гриб.