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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Мужчина вырастил гигантскую тыкву

Мужчина вырастил тыкву-гигант под Новосибирском: такого вы ещё не видели

5 сентября 2024, 10:18
Фото: 1MI
Мужчина вырастил гигантскую тыкву

Учитель вырастил самую большую тыкву в Новосибирской области

Мужчина несколько лет увлекается агрономией, в его огороде выросла тыква весом 600 килограммов.

В Новосибирской области обнаружена самая большая тыква. Гиганта вырастил мужчина, которые работает учителем. Артём Ломакин не первый год пытается поставить рекорд по весу урожая.

Сорт огромной тыквы называется «Атлантический гигант». Технологию мужчина выработал самостоятельно. Общий вес тыквы составил 600 килограммов. В конце осени ее отдадут на корм домашней птице.

Фото: Скриншот видео «Вести Новосибирск»

Стоит отметить, что ранее Артем Ломакин уже показывал гигантский арбуз, который вырастил на своем огороде. Вес ягоды составил более 50 килограммов. Созревшей ягодой огородник угостил всех знакомых.

Отметим, что ранее в Новосибирской области женщина нашла самый большой гриб.

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#Екатерина Боженович#Общество#Осень#Искитим#Тыква#Огород#Рекорд#Овощи
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