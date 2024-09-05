Названы даты школьных каникул в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Осенние каникулы в Новосибирской области рекомендовано провести с 28 октября по 4 ноября. Зимние — с 30 декабря по 12 января, весенние — с 24 по 31 марта. При этом выбор дат остается за руководством учебных заведений, они могут корректировать сроки в зависимости от учебного процесса.
У первоклассников будет бонус в качестве четвертых каникул за учебный год. Министерство просвещения советует устроить детям отдых с 17 по 24 февраля.
В Новосибирске ряд школ переполнены учениками, в этих учебных заведениях учеба будет идти по особому графику. Прирост учащихся, в том числе, идет за счет детей из семей иностранцев.
По количеству первоклассников этот учебный год стал рекордным. Такого еще не было, рассказали в мэрии.
В новом учебном году новосибирских школьников ждет ряд нововведений. Есть среди них запрет на использование мобильного телефона на уроках. Мы собрали основные изменения.