atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Названы даты школьных каникул в Новосибирской области

Названы даты школьных каникул в Новосибирской области

5 сентября 2024, 09:34
Фото: 1MI
Министерство просвещения назвало даты школьных каникул в 2024/2025 учебном году, но они носят рекомендательный характер.

Осенние каникулы в Новосибирской области рекомендовано провести с 28 октября по 4 ноября. Зимние — с 30 декабря по 12 января, весенние — с 24 по 31 марта. При этом выбор дат остается за руководством учебных заведений, они могут корректировать сроки в зависимости от учебного процесса.

У первоклассников будет бонус в качестве четвертых каникул за учебный год. Министерство просвещения советует устроить детям отдых с 17 по 24 февраля.

Фото: atas.info

В Новосибирске ряд школ переполнены учениками, в этих учебных заведениях учеба будет идти по особому графику. Прирост учащихся, в том числе, идет за счет детей из семей иностранцев.

По количеству первоклассников этот учебный год стал рекордным. Такого еще не было, рассказали в мэрии.

В новом учебном году новосибирских школьников ждет ряд нововведений. Есть среди них запрет на использование мобильного телефона на уроках. Мы собрали основные изменения.

Читайте также:
Новосибирцы могут замерзнуть — старт отопительного сезона под вопросомСтало известно, кому уже дали отопление в НовосибирскеАзербайджанская диаспора в Новосибирской области добилась увольнения инспектора ДПС
#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Каникулы
Подпишитесь
В воздухе Новосибирска нашли вызывающее мутации вещество
Сегодня, 05:44
Выборы в сентябре 2024 года — где и за кого голосовать
Сегодня, 06:42
Дмитрий Песков прокомментировал вероятность новой волны мобилизации
Сегодня, 07:00
Компания из Новосибирска получила многомиллиардный контракт в Казани
Сегодня, 07:14
Эксперт рассказал о способах сделать вкуснее еду в самолете
2 сентября, 13:42
Ресторатор поделился рецептом стейка из грибов — с ним справится даже ребенок
2 сентября, 10:24