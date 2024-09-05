Названы даты школьных каникул в Новосибирской области

Осенние каникулы в Новосибирской области рекомендовано провести с 28 октября по 4 ноября. Зимние — с 30 декабря по 12 января, весенние — с 24 по 31 марта. При этом выбор дат остается за руководством учебных заведений, они могут корректировать сроки в зависимости от учебного процесса.