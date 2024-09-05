Новосибирские аналитики выяснили, где бизнес платит за недвижимость больше всего

Уровень цен на коммерческую недвижимость в Новосибирске выше всего в Центральном округе, который включает в себя Центральный, Заельцовский и Железнодорожный районы. Средняя стоимость квадратного метра бизнес-площадей, в зависимости от расположения, колеблется в диапазоне от 137 до 119 тысяч рублей.