Новосибирские аналитики выяснили, где бизнес платит за недвижимость больше всего

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Уровень цен на коммерческую недвижимость в Новосибирске выше всего в Центральном округе, который включает в себя Центральный, Заельцовский и Железнодорожный районы. Средняя стоимость квадратного метра бизнес-площадей, в зависимости от расположения, колеблется в диапазоне от 137 до 119 тысяч рублей.
Дешевле всего коммерческие помещения в Первомайском районе, там средняя стоимость метра составляет немногим менее 79 тысяч рублей.
Больше всего объектов недвижимости для бизнеса по состоянию на конец июля текущего года, 86 помещений, было выставлено на продажу в Ленинском районе, пишет издание РБК Новосибирск.