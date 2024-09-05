Новосибирцы могут замерзнуть — старт отопительного сезона под вопросом

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Среди нарушений — многочисленные пробоины и отсутствие изоляции на трубопроводах, нарушения в документации. В результате прокуроры потребовали от гендиректора АО «СГК-Новосибирск» Дмитрия Перязева устранить нарушения, все таких актов три.
Также прокуратура в судебном порядке добилась от «НТСК» (входит в «СГК-Новосибирск») капремонта изношенных коммунальных сетей. Решение принято после масштабных январских аварий на теплосетях. Завершить ремонт должны до старта отопительного сезона, за этим следит надзорное ведомство.
Прокуроры нашли 220 нарушений, возбудили пять административных дел, в суды ушли три иска.
Дмитрий Перязев занял пост гендиректора «СГК — Новосибирск» летом 2024 года.
Ранее СГК дала советы, как можно добиться подключения к теплоснабжению до наступления отопительного сезона.