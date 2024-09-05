Новосибирцы могут замерзнуть — старт отопительного сезона под вопросом

Также прокуратура в судебном порядке добилась от «НТСК» (входит в «СГК-Новосибирск») капремонта изношенных коммунальных сетей. Решение принято после масштабных январских аварий на теплосетях. Завершить ремонт должны до старта отопительного сезона, за этим следит надзорное ведомство.