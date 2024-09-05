Облава на нелегальных мигрантов прошла под Новосибирском

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Троих нелегальных мигрантов задержали сотрудники регионального управления ФСБ во время рейда в общежитиях возле новосибирского аэропорта Толмачево. Облава прошла на рассвете в четверг, 5 сентября.
Незаконно находящиеся в России приезжие были отправлены в спецприемник. Сейчас им грозит депортация домой.
Кроме того, двоих иностранцев уличили в нарушении режима пребывания в России. Им дали возможность после оплаты выписанного штрафа привести свои документы в порядок. Владельцу предприятия, где трудились мужчины, также грозит штраф, сообщает Infopro54.
Напомним, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался мигрантскими кафе на Хилокском рынке Новосибирска.