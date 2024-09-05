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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Облава на нелегальных мигрантов прошла под Новосибирском

Облава на нелегальных мигрантов прошла под Новосибирском

5 сентября 2024, 11:23
Фото: 1MI
Два общежития с мигрантами стали объектом проверки управления ФСБ по Новосибирской области.

Троих нелегальных мигрантов задержали сотрудники регионального управления ФСБ во время рейда в общежитиях возле новосибирского аэропорта Толмачево. Облава прошла на рассвете в четверг, 5 сентября.

Незаконно находящиеся в России приезжие были отправлены в спецприемник. Сейчас им грозит депортация домой.

Кроме того, двоих иностранцев уличили в нарушении режима пребывания в России. Им дали возможность после оплаты выписанного штрафа привести свои документы в порядок. Владельцу предприятия, где трудились мужчины, также грозит штраф, сообщает Infopro54.

Напомним, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался мигрантскими кафе на Хилокском рынке Новосибирска.

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#Юрий Фомиченко
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