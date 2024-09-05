Пройти процедуры и заключить контракт на воинскую службу новосибирцы могут за день

Новосибирским добровольцам предоставляют полный спектр социальных услуг — это социально-медицинская реабилитация, услуги в сфере культуры, спорта, специализированное лечение и многое другое. Всем, кто заключил контракт на воинскую службу в новосибирских подразделениях, предоставлены возможности получения востребованной военной специальности — оператор беспилотных летательных аппаратов. А гражданам, заключившим контракт на службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года, положена повышенная выплата — 805 тысяч рублей единовременно при заключении контракта, состоящая из двух частей — федеральной в 400 тысяч рублей в соответствии с новым Указом Президента РФ и региональной — 405 тысяч рублей.