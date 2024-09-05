Пройти процедуры и заключить контракт на воинскую службу новосибирцы могут за день

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Для добровольцев в регионе открыт специализированный пункт отбора, где кандидат за несколько часов может пройти весь цикл предусмотренных мероприятий для поступления на контрактную службу.
Как рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Николай Подгорный, все задачи на пункте решают порядка 20 профессиональных инструкторов. Работа сводится к тому, чтобы граждане, пожелавшие заключить с Минобороны контракт, полностью соответствовали требованиям, установленным законодательством РФ. Инструкторы определяют наиболее оптимальный для кандидата вид или род войск, должность и направляют в воинскую часть. Профессиональная ориентация пожелавших заключить контракты — главное в работе инструкторов. Кроме того, на пункте отбора кандидаты проходят проходит индивидуальное собеседование с психологом и военно-врачебную комиссию из 10 высококвалифицированных врачей по основным медицинским специальностям.
Программа «Служи со своими» разработана по просьбам сибирских контрактников при поддержке регионального правительства и областного военного комиссариата.
«Мы учитываем все пожелания кандидата, в том числе направить его в подразделения, где служат земляки. Преимущество программы „Служи со своими“ в том, что она позволяет жителям Новосибирской области проходить военную службу вместе с земляками в одной воинской части и даже в одном подразделении. Практика показала, что такие коллективы обладают особой сплоченностью, поэтому в боевых условиях способны решать самые сложные задачи», — рассказал Николай Подгорный.
Один из кандидатов на пункте отбора рассказал о своей мотивации для поступления на контрактную службу.
«Я патриот своей страны. За идею. Мой дед воевал в годы Великой Отечественной войны. За проявленные в боях с фашистами мужество и отвагу он был удостоен боевых наград. Мой родной брат в составе подразделения МВД участвовал в первой контртеррористической операции в Чечне, в его активе несколько боевых командировок. Недавно задумался: а чем я хуже деда и брата? Я не служил срочную по состоянию здоровья. Но со временем болезнь излечил и многие годы проработал в частном охранном предприятии. Теперь буду отстаивать государственные интересы России в армейском строю».
Новосибирским добровольцам предоставляют полный спектр социальных услуг — это социально-медицинская реабилитация, услуги в сфере культуры, спорта, специализированное лечение и многое другое. Всем, кто заключил контракт на воинскую службу в новосибирских подразделениях, предоставлены возможности получения востребованной военной специальности — оператор беспилотных летательных аппаратов. А гражданам, заключившим контракт на службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года, положена повышенная выплата — 805 тысяч рублей единовременно при заключении контракта, состоящая из двух частей — федеральной в 400 тысяч рублей в соответствии с новым Указом Президента РФ и региональной — 405 тысяч рублей.
Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте службапоконтракту.рф.