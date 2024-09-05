Ремонт крыши дома в Новосибирске завершился ее обрушением

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В микрорайоне Аэропорт Новосибирска квартиру пенсионерки-инвалида затопила дождевая вода: рабочие подрядной организации во время капитального ремонта дома № 8 на Мочищенском шоссе сняли кровлю и прекратили работу на объекте. Знакомая пенсионерки написала о ситуации в соцсетях.
Женщина утверждает, что пару недель назад начавшийся сильный дождь буквально затопил кухню. Вода скопилась на натяжном потолке, рабочий подрядной организации ее слил, но работы на крыше так и не начались.
Три дня назад потолок на кухне обвалился из-за рухнувшей крыши. В результате из квартиры пришлось выносить балки перекрытий и штукатурку. К счастью, никто не пострадал. По словам автора поста в четверг, 5 сентября, дождевая вода протекать уже со всех потолков в квартире. Рабочие сейчас пытаются вычерпать воду с чердака.
Сибирячка добавила, что пожилая женщина-инвалид проживает одна, и помочь ей некому. Сейчас пенсионерка на грани срыва — женщина постоянно плачет.
По данным сайта ГИС ЖКХ, дом, где проживает пенсионерка, возведен в 1959 году и относится к управляющей компании «Хорс». Связаться с УК по телефону не удалось, в приемной трубку не снимали. В диспетчерской аварийной службы ситуацию с крышей подтвердили.
Напомним, в конце августа обвалился потолок в квартире одного из домов в Искитиме.