Ремонт крыши дома в Новосибирске завершился ее обрушением

Три дня назад потолок на кухне обвалился из-за рухнувшей крыши. В результате из квартиры пришлось выносить балки перекрытий и штукатурку. К счастью, никто не пострадал. По словам автора поста в четверг, 5 сентября, дождевая вода протекать уже со всех потолков в квартире. Рабочие сейчас пытаются вычерпать воду с чердака.