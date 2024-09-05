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Обрушение крыши

Ремонт крыши дома в Новосибирске завершился ее обрушением

5 сентября 2024, 07:36
Фото: 1MI
Обрушение крыши
В Новосибирске рабочие подрядной организации вскрыли крышу дома во время ремонта, а начавшиеся дожди постепенно разрушают квартиру пенсионерки-инвалида.

В микрорайоне Аэропорт Новосибирска квартиру пенсионерки-инвалида затопила дождевая вода: рабочие подрядной организации во время капитального ремонта дома № 8 на Мочищенском шоссе сняли кровлю и прекратили работу на объекте. Знакомая пенсионерки написала о ситуации в соцсетях.

Женщина утверждает, что пару недель назад начавшийся сильный дождь буквально затопил кухню. Вода скопилась на натяжном потолке, рабочий подрядной организации ее слил, но работы на крыше так и не начались.

Три дня назад потолок на кухне обвалился из-за рухнувшей крыши. В результате из квартиры пришлось выносить балки перекрытий и штукатурку. К счастью, никто не пострадал. По словам автора поста в четверг, 5 сентября, дождевая вода протекать уже со всех потолков в квартире. Рабочие сейчас пытаются вычерпать воду с чердака.

Фото: Маргарита Кирьянова / ВК
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Сибирячка добавила, что пожилая женщина-инвалид проживает одна, и помочь ей некому. Сейчас пенсионерка на грани срыва — женщина постоянно плачет.

По данным сайта ГИС ЖКХ, дом, где проживает пенсионерка, возведен в 1959 году и относится к управляющей компании «Хорс». Связаться с УК по телефону не удалось, в приемной трубку не снимали. В диспетчерской аварийной службы ситуацию с крышей подтвердили.

Напомним, в конце августа обвалился потолок в квартире одного из домов в Искитиме.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Крыша#Квартира#Пенсионерка#Затопление#Инвалид#Подрядная организация
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