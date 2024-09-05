«Россети Новосибирск» готовы к подключению школы искусств в Черепаново

Энергетики завершили подготовку электросетевой инфраструктуры для нового здания детской школы искусств в городе Черепаново Новосибирской области. Она построена в рамках региональной государственной программы «Культура Новосибирской области». В новой школе будут обучать детей живописи, скульптуре, декоративно-прикладному искусству, музыке и хореографии. Учебное заведение рассчитано на 220 мест.