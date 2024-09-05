«Россети Новосибирск» готовы к подключению школы искусств в Черепаново

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Энергетики завершили подготовку электросетевой инфраструктуры для нового здания детской школы искусств в городе Черепаново Новосибирской области. Она построена в рамках региональной государственной программы «Культура Новосибирской области». В новой школе будут обучать детей живописи, скульптуре, декоративно-прикладному искусству, музыке и хореографии. Учебное заведение рассчитано на 220 мест.
«Для обеспечения электроэнергией „Россети Новосибирск“ проложили два участка кабельных линий 10 кВ общей протяженностью 0,6 км и построили 2-х трансформаторную комплектную трансформаторную подстанцию (КТПН) мощностью 500 кВА. Общая сумма инвестиций компании, вложенных в строительство электросетей для новой школы искусств в Черепаново составила порядка 5,8 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Выполнение всех технических мероприятий завершено. После окончания работ по отделке и оформлению школьных интерьеров в октябре новая школа искусств примет первых учеников.
В компании добавили, что «Россети Новосибирск» в кратчайшие сроки обеспечивают технологическое присоединение к электрическим сетям подобных социально значимых объектов, многие из которых реализуются в рамках государственных программ и национальных проектов.