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Школа примет учеников в октябре

«Россети Новосибирск» готовы к подключению школы искусств в Черепаново

5 сентября 2024, 10:08
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»
Школа примет учеников в октябре
«Россети Новосибирск» продолжают участвовать в реализации проектов по технологическому присоединению социально-значимых объектов, сообщили в компании.

Энергетики завершили подготовку электросетевой инфраструктуры для нового здания детской школы искусств в городе Черепаново Новосибирской области. Она построена в рамках региональной государственной программы «Культура Новосибирской области». В новой школе будут обучать детей живописи, скульптуре, декоративно-прикладному искусству, музыке и хореографии. Учебное заведение рассчитано на 220 мест.

«Для обеспечения электроэнергией „Россети Новосибирск“ проложили два участка кабельных линий 10 кВ общей протяженностью 0,6 км и построили 2-х трансформаторную комплектную трансформаторную подстанцию (КТПН) мощностью 500 кВА. Общая сумма инвестиций компании, вложенных в строительство электросетей для новой школы искусств в Черепаново составила порядка 5,8 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Выполнение всех технических мероприятий завершено. После окончания работ по отделке и оформлению школьных интерьеров в октябре новая школа искусств примет первых учеников.

В компании добавили, что «Россети Новосибирск» в кратчайшие сроки обеспечивают технологическое присоединение к электрическим сетям подобных социально значимых объектов, многие из которых реализуются в рамках государственных программ и национальных проектов.

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