Содержимое автомобильной аптечки изменили — что в ней должно быть

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Водителям Новосибирской области важно помнить, что осенью вступили в силу новые правила. Они распространяются также и на автомобилистов со всей страны.
Лекарства по-прежнему исключены. Дело в том, что согласно регламента, их использование требует специальных навыков.
Из новшеств это:
— устройство для проведения искусственного дыхания;
— блокнот;
— карандаш;
— изотермическое одеяло.
Весь список наполнения аптечки можно посмотреть в карточках.
Водителям посоветовали размещать аптечку непосредственно в салоне, чтобы до нее было легче добраться в случае необходимости.
С 1 сентября в России начали действовать новые законы. Они касаются разных сфер жизни. Таксисты обязаны теперь страховать ответственность перед пассажирами, а не только перед транспортными средствами, как это было раньше. Оплату сверхурочной работы исчисляют по-новому. В расчет берут полную зарплату, включая премиальные выплаты.