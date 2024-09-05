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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Водителям Новосибирска напомнили о новых требованиях к автомобильной аптечке

Содержимое автомобильной аптечки изменили — что в ней должно быть

5 сентября 2024, 04:18
Фото: 1MI

Водителям Новосибирска напомнили о новых требованиях к автомобильной аптечке

С 1 сентября 2024 года в России действует обновленный список предметов, которые должны находиться в автомобильной аптечке медицинской помощи — что теперь в ней должно быть?

Водителям Новосибирской области важно помнить, что осенью вступили в силу новые правила. Они распространяются также и на автомобилистов со всей страны.

Новая автомобильная аптечка

Лекарства по-прежнему исключены. Дело в том, что согласно регламента, их использование требует специальных навыков.

Из новшеств это:

— устройство для проведения искусственного дыхания;

— блокнот;

— карандаш;

— изотермическое одеяло.

Весь список наполнения аптечки можно посмотреть в карточках.

Фото: t.me/institut_vospitaniya

Где должна находиться автомобильная аптечка

Водителям посоветовали размещать аптечку непосредственно в салоне, чтобы до нее было легче добраться в случае необходимости.

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С 1 сентября в России начали действовать новые законы. Они касаются разных сфер жизни. Таксисты обязаны теперь страховать ответственность перед пассажирами, а не только перед транспортными средствами, как это было раньше. Оплату сверхурочной работы исчисляют по-новому. В расчет берут полную зарплату, включая премиальные выплаты.

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