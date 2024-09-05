Содержимое автомобильной аптечки изменили — что в ней должно быть

С 1 сентября в России начали действовать новые законы. Они касаются разных сфер жизни. Таксисты обязаны теперь страховать ответственность перед пассажирами, а не только перед транспортными средствами, как это было раньше. Оплату сверхурочной работы исчисляют по-новому. В расчет берут полную зарплату, включая премиальные выплаты.