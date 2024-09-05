Специалист рассказал о способах защиты от двух самых опасных схем мошенничества

Настоящие сотрудники банка или правоохранительных органов никогда не будут просить переводить деньги на «безопасные» счета или запрашивать личные данные через телефон или мессенджеры, подчеркнул директор по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов.