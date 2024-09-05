Специалист рассказал о способах защиты от двух самых опасных схем мошенничества

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Таким образом он прокомментировал информацию о том, что наиболее опасными схемами мошенников являются звонки по телефону и через мессенджеры от лица правоохранителей и ЦБ России.
По его словам, если кто-то звонит или пишет от имени правоохранительных органов или Центрального банка, не стоит спешить выполнять их просьбы.
«Настоящие сотрудники никогда не будут просить переводить деньги на „безопасные“ счета или запрашивать личные данные через телефон или мессенджеры», — подчеркнул он.
Эксперт посоветовал перезвонить в организацию, от имени которой звонили, используя официальный номер телефона, указанный на их официальном сайте.
«Никогда не используйте номер, предоставленный звонящим.
Никогда не предоставляйте по телефону или в мессенджерах информацию о своих банковских картах, паролях или других личных данных», — предостерёг Липов.
Кроме того, он порекомендовал не переходить по ссылкам из сообщений, полученных от незнакомых отправителей.
«Такие ссылки могут быть фишинговыми и использоваться для кражи ваших данных. Включите двухфакторную аутентификацию для своих банковских аккаунтов и других важных сервисов. Это добавит дополнительный уровень защиты», — заявил специалист.
Помимо этого, по его словам, стоит установить и регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение на своих устройствах, чтобы защитить их от вредоносных программ и фишинговых атак.
«Постоянно повышайте свою осведомлённость о новых схемах мошенничества и делитесь этой информацией с близкими и знакомыми, особенно с пожилыми людьми. Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно снизить риск стать жертвой мошенников. Будьте бдительны и осторожны», — заключил собеседник RT.