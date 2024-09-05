Стало известно, кому уже дали отопление в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Новосибирске здание родильного дома № 7 стало первым подключенным к теплу осенью 2024 года, об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.
Напомним, по установленным нормам отопительный сезон официально стартует после продержавшейся пять суток среднесуточной температуры менее +8 градусов. Синоптики же такую погоду в столице Сибири пообещали лишь с 20 сентября.
Тем не менее в СГК рассказали, что несмотря на отсутствие решения мэра Максима Кудрявцева о подаче отопления всем потребителям, в компании ждут заявок о досрочном подключении. Инструкцию о подаче такой заявки можно прочитать здесь.