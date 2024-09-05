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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Стало известно, кому уже дали отопление в Новосибирске

Стало известно, кому уже дали отопление в Новосибирске

5 сентября 2024, 08:25
Фото: 1MI
В Новосибирске Сибирская генерирующая компания приступила к подаче тепла потребителям, но точная дата начала отопительного сезона пока неизвестна, сообщили в СГК.

В Новосибирске здание родильного дома № 7 стало первым подключенным к теплу осенью 2024 года, об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Напомним, по установленным нормам отопительный сезон официально стартует после продержавшейся пять суток среднесуточной температуры менее +8 градусов. Синоптики же такую погоду в столице Сибири пообещали лишь с 20 сентября.

Тем не менее в СГК рассказали, что несмотря на отсутствие решения мэра Максима Кудрявцева о подаче отопления всем потребителям, в компании ждут заявок о досрочном подключении. Инструкцию о подаче такой заявки можно прочитать здесь.

Какой будет погода в Новосибирске в сентябре
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#Юрий Фомиченко#Общество#Отопительный сезон#Сибирская генерирующая компания#Роддом № 7
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