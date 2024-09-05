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Published Сегодня, 05:59

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Updated Сегодня, 06:01

Топ стран, массово поставляющих в Новосибирскую область трудовых мигрантов

Топ стран, массово поставляющих в Новосибирскую область трудовых мигрантов

5 сентября 2024, 05:59
Фото: 1MI
В Новосибирской области снизилось число мигрантов, следует из сообщения Новосибирскстата.

В Новосибирской области на 27% по сравнению с 2024 годом снизилось число мигрантов, приезжающих в регион из других стран, сообщили в Новосибирскстате.

За первое полугодие текущего года в область прибыло 5940 человек, тогда как за такой же период 2024 года их оказалось 8134.

Что же касается стран, из которых в Новосибирскую область приезжают мигранты, то здесь лидирует Казахстан — из соседней страны приехало 2276 человек. Совсем немного отстает Таджикистан — 2253 мигранта. Из Киргизии прибыло 548 человек, а из Узбекистана — 423.

Отметим, что Новосибирская область также заинтересовала 34 граждан Германии и 25 китайцев.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Мигранты#Статистика#Казахстан#Узбекистан#Киргизия#Таджикистан
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