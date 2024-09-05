Топ стран, массово поставляющих в Новосибирскую область трудовых мигрантов

Что же касается стран, из которых в Новосибирскую область приезжают мигранты, то здесь лидирует Казахстан — из соседней страны приехало 2276 человек. Совсем немного отстает Таджикистан — 2253 мигранта. Из Киргизии прибыло 548 человек, а из Узбекистана — 423.