Улететь из Новосибирска в Саратов и обратно стало легче

Между столицей Сибири и столицей Поволжья будет курсировать самолет Embraer 170, рассчитанный на 170 пассажиров. Учитывая разницу во времени, в Саратове пассажиры окажутся в 20.10, а в Новосибирске — в 3.15 утра.