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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Улететь из Новосибирска в Саратов и обратно стало легче

Улететь из Новосибирска в Саратов и обратно стало легче

5 сентября 2024, 10:25
Фото: 1MI
Авиакомпания S7 приняла решение увеличить число рейсов из Новосибирска в Саратов, сообщается на сайте аэропорта.

Авиакомпания S7 увеличивает частоту пассажирских рейсов из Новосибирска в Саратов, до 6 сентября рейсы выполнялись по понедельникам и средам. Дополнительные полеты будут выполняться по пятницам до 25 октября, сообщает сайт саратовского аэропорта «Гагарин».

Известно, что из новосибирского аэропорта Толмачево самолет будет вылетать в 19.30. Из Саратова в Новосибирск рейс отправится в 20.10.

Между столицей Сибири и столицей Поволжья будет курсировать самолет Embraer 170, рассчитанный на 170 пассажиров. Учитывая разницу во времени, в Саратове пассажиры окажутся в 20.10, а в Новосибирске — в 3.15 утра.

Сейчас на сайте S7 можно приобрести билет на этот рейс в эконом-классе за 16 330 рублей.

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