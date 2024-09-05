В Новосибирске под суд пойдут 8 организаторов подпольных казино

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В суд Железнодорожного района направлено уголовное дело в отношении восьми подозреваемых в организации незаконного казино. По информации прокуратуры Новосибирской области, азартные игры устраивали в двух подпольных клубах на Вокзальной магистрали и улице Гурьевской.
Заведения действовали под вывеской компании «Спортбет» и там, якобы, принимали ставки на исход спортивных состязаний. Букмейкерская деятельность не является нарушением российского законодательства.
Организовал криминальный бизнес 41-летний житель Новосибирска, в помощницы набрал семь молодых женщин, добавили в прокуратуре.
Деятельность подобных заведений в Новосибирске «крышевала» группа высокопоставленных полицейских. Их деятельность была раскрыта оперативниками ФСБ, расследование уголовного дела продолжается.