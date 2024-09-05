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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

За организацию азартных игр грозит многолетнее заключение в колонии

В Новосибирске под суд пойдут 8 организаторов подпольных казино

5 сентября 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney
За организацию азартных игр грозит многолетнее заключение в колонии
Азартные игры проводили под видом букмейкерского бизнеса, сообщили в прокуратуре.

В суд Железнодорожного района направлено уголовное дело в отношении восьми подозреваемых в организации незаконного казино. По информации прокуратуры Новосибирской области, азартные игры устраивали в двух подпольных клубах на Вокзальной магистрали и улице Гурьевской.

Заведения действовали под вывеской компании «Спортбет» и там, якобы, принимали ставки на исход спортивных состязаний. Букмейкерская деятельность не является нарушением российского законодательства.

Организовал криминальный бизнес 41-летний житель Новосибирска, в помощницы набрал семь молодых женщин, добавили в прокуратуре.

Деятельность подобных заведений в Новосибирске «крышевала» группа высокопоставленных полицейских. Их деятельность была раскрыта оперативниками ФСБ, расследование уголовного дела продолжается.

Подпольное казино 3 года работало в Новосибирске, организатора задержали лишь сейчас
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#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Прокуратура#Казино
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