В Новосибирске под суд пойдут 8 организаторов подпольных казино

В суд Железнодорожного района направлено уголовное дело в отношении восьми подозреваемых в организации незаконного казино. По информации прокуратуры Новосибирской области, азартные игры устраивали в двух подпольных клубах на Вокзальной магистрали и улице Гурьевской.