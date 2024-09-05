В Новосибирской области парк общественного транспорта обновляют высокими темпами

Также в новом общественном транспорте предусмотрена система видеонаблюдения, тревожная кнопка и кнопка вызова для водителя. Важным фактором является и то, что общественный транспорт становится доступным для маломобильных граждан. Например, все автобусы в городе Новосибирске являются низкопольными либо полунизкопольными, кроме того, есть специальная кнопка вызова, чтобы водитель мог выйти и опустить пандус, по которому в транспортное средство можно заехать на коляске.