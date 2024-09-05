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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Новосибирской области парк общественного транспорта обновляют высокими темпами

В Новосибирской области парк общественного транспорта обновляют высокими темпами

5 сентября 2024, 06:21
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
В Новосибирской области ударными темпами идет обновление подвижного состава общественного транспорта, сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящее время общая его численность в регионе составляет около 2700 единиц, 60% из которых сконцентрированы именно в Новосибирске. При этом наблюдается рост количества пассажиров. Например, в 2018 году общественный транспорт перевез 291 млн пассажиров, в 2023 году эта цифра увеличилась до 318 млн пассажиров.

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Правительство Новосибирской области в целях повышения качества транспортного обслуживания проводит работу по обновлению подвижного состава. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что за последние пять лет обновили беспрецедентное количество троллейбусов, автобусов и трамваев.

«При поддержке областного правительства на территории Новосибирской области с 2018 года обновлено 606 единиц автомобильного транспорта. Кроме того, для работы по маршрутам Новосибирска с 2023 года начата работа по обновлению троллейбусного парка. Закуплено 258 троллейбусов на автономном ходу, то есть, эти троллейбусы могут ездить без зарядной инфраструктуры. Также порядка 52 трамваев мы обновили в течение трех лет, включая этот год. Еще 60 трамваев ждет реконструкция — это разборка до трамвайной тележки, установка нового вагона. В итоге порядка 112 практически новых трамваев будет курсировать по нашим дорогам», — говорит Анатолий Костылевский.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Обновление транспорта проходит по нескольким программам. Так, например благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» для Новосибирска было за последние несколько лет было приобретено 58 троллейбусов с автономным ходом типа «Горожанин». Еще 200 аналогичных транспортных средств поставляется по договору лизинга. Новая техника способна проехать до 20 км без подключения к контактной сети, и стала удобнее для самих пассажиров.

«Для пассажира нужен новый комфортабельный автобус или троллейбус, важно, чтобы там был кондиционер и отопление, бегущая строка и объявление остановок. Также важна бескондукторная система оплаты проезда, обязательны разъёмы для зарядки мобильного устройства, ну и конечно же, чтобы это был отечественный производитель», — поделился Анатолий Костылевский.

Также в новом общественном транспорте предусмотрена система видеонаблюдения, тревожная кнопка и кнопка вызова для водителя. Важным фактором является и то, что общественный транспорт становится доступным для маломобильных граждан. Например, все автобусы в городе Новосибирске являются низкопольными либо полунизкопольными, кроме того, есть специальная кнопка вызова, чтобы водитель мог выйти и опустить пандус, по которому в транспортное средство можно заехать на коляске.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В регионе проводится и обновление парка областных автобусов. На средства специального казначейского кредита приобретено 206 единиц техники для сельских территорий.

Вместе с тем продолжается работа по обновлению трамваев. С 2016 года российско-белорусским предприятием «БКМ Сибирь» модернизировано уже 52 вагона. Работа осуществляется путем восстановления эксплуатируемых трамвайных тележек и установки на них новых кузовов.

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