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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Чаще всего летом в Новосибирске выпадали слабощелочные осадки

В воздухе Новосибирска нашли вызывающее мутации вещество

5 сентября 2024, 05:44
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Чаще всего летом в Новосибирске выпадали слабощелочные осадки
Горожане дышат не самым чистым воздухом, показатели замерили в июле, данные приведены в отчете Новосибирскстата.

В атмосфере Новосибирска обнаружено превышение взвешенных веществ, формальдегида. Аналогичная ситуация в Искитиме, в воздухе которого нашли сажу и взвешенные вещества.

А вот воздух Бердска оказался куда чище. Уровень загрязнения исследователи назвали низким, содержание примесей не превышает допустимые значения. Чаще всего в Новосибирской области выпадают осадки со слабощелочной реакцией.

Формальдегид провоцирует мутации в организме, включая онкологические заболевания.

Другое исследование показало, что в водах рек и озер Новосибирской области содержатся повышенные значения ряда элементов из таблицы Менделеева.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Воздух#Загрязнение воздуха
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