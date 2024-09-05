В воздухе Новосибирска нашли вызывающее мутации вещество

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
В атмосфере Новосибирска обнаружено превышение взвешенных веществ, формальдегида. Аналогичная ситуация в Искитиме, в воздухе которого нашли сажу и взвешенные вещества.
А вот воздух Бердска оказался куда чище. Уровень загрязнения исследователи назвали низким, содержание примесей не превышает допустимые значения. Чаще всего в Новосибирской области выпадают осадки со слабощелочной реакцией.
Формальдегид провоцирует мутации в организме, включая онкологические заболевания.
Другое исследование показало, что в водах рек и озер Новосибирской области содержатся повышенные значения ряда элементов из таблицы Менделеева.