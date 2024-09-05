Вице-мэр Новосибирска покидает свой пост после 10 лет службы

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев уходит с поста, заявление уже написано, сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на свои источники. Срок сложения полномочий пока не назван.
Сразу после окончания НГТУ инженер Алексей Кондратьев работал налоговиком. В 1999 году, сразу после получения второго высшего образования по специальности «экономист», он пришел работать в администрацию Новосибирска. Кондратьева можно назвать старожилом городской администрации.
Накануне стало известно, что вице-губернатор региона Сергей Нелюбов покинул свой пост и перешел на должность ректора НГПУ.