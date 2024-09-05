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Вице-мэр Новосибирска покидает свой пост после 10 лет службы

Вице-мэр Новосибирска покидает свой пост после 10 лет службы

5 сентября 2024, 06:49
Фото: atas.info, novo-sibirsk.ru
Вице-мэр Алексей Кондратьев покидает свой пост после 10 лет службы, официальная дата отставки еще не объявлена.

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев уходит с поста, заявление уже написано, сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на свои источники. Срок сложения полномочий пока не назван.

Сразу после окончания НГТУ инженер Алексей Кондратьев работал налоговиком. В 1999 году, сразу после получения второго высшего образования по специальности «экономист», он пришел работать в администрацию Новосибирска. Кондратьева можно назвать старожилом городской администрации.

Стало известно, чем займется вице-губернатор Новосибирской области после отставки
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Накануне стало известно, что вице-губернатор региона Сергей Нелюбов покинул свой пост и перешел на должность ректора НГПУ.

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