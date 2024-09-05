Заморозки и снег в конце сентября: что говорят сибирские приметы

По народным приметам, можно предсказать, какая погода будет осенью. Люди издавна считают, что если первые дни сентября были ясными и теплыми, то и весь месяц сохранится такая погода. Как мы видим, в 2024 году этого не было — погодные сервисы предсказывают только заморозки.