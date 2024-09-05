Заморозки и снег в конце сентября: что говорят сибирские приметы

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Короткое «бабье лето» начнется в Новосибирске с 12 сентября, а закончится уже 16 числа. После в регионе ощутимо похолодает. Заморозки придут с 23 числа. Сибиряков ждет похолодание до -2 днем и -4 ночью. Снег возможен 25 и 28 сентября. Такого холодного месяца в регионе не было давно. Синоптики назвали это аномалией.
По народным приметам, можно предсказать, какая погода будет осенью. Люди издавна считают, что если первые дни сентября были ясными и теплыми, то и весь месяц сохранится такая погода. Как мы видим, в 2024 году этого не было — погодные сервисы предсказывают только заморозки.
Еще одной версией стало то, что чем меньше в сентябре осадков, тем теплее будет зима. Осадки в области сохраняются и сохранятся на протяжении всего месяца, от чего страдают аграрии.
Если на дубе много желудей, то и зима пройдет с лютыми морозами. Гром в первый месяц осени — к теплой погоде и снежной зиме. Если сентябрь оказался холодным, то снег в следующем году сойдет быстрее.
Но холодно не только на улице, но и в квартирах. Однако отопление в дома дадут только после первой половины месяца. Начать отопительный сезон можно и досрочно.