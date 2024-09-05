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Экстремально загрязненной оказалась вода в Новосибирской области

Жители Новосибирской области пьют грязную воду — что с ней не так

5 сентября 2024, 03:50
Фото: Изображение Midjourney

Экстремально загрязненной оказалась вода в Новосибирской области

Значительно превышенное содержание марганца, цинка, сульфатов нашли исследователи в воде, взятой в разных населенных пунктах региона, следует из документа Новосибирскстата.

Самые загрязненные реки и озера Новосибирской области

Так, в 2024 году содержание марганца оказалось превышено в воде, забранной из рек Тара в селе Кыштовка, Бердь в районе Искитима, Каменка, Иня и Ельцовка-2 в Новосибирске.

Цинка оказалось больше, чем установлено нормами, в реках Плющиха, Иня и Ельцовка-2 в Новосибирске. Содержание меди превышено в реках Бердь в Искитиме и Ельцовка-2 в Новосибирске. Что касается сульфатов, их содержание оказалось чрезмерным в водах озера Сартлан в деревне Кармакла. Хлориды превысили норму в водах озера Большие Чаны в селе Таган и деревне Квашнино. Концентрация магния выше нормы в водах озера Большие Чаны в деревне Квашнино.

Почему опасно использовать загрязненную воду

В небольших населенных пунктах региона люди используют воду из рек и озер для питья и приготовления пищи. Из-за экстремального загрязнения она может быть опасна. Большинство вредных веществ накапливаются в организме и провоцируют развитие серьезных заболеваний, в том числе онкологических.

Серьезные болезни грозят новосибирцам, пившим много лет отравленную мышьяком воду
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Путешественникам стоит знать, в каких странах точно не стоит пить воду из водопроводного крана. Но иногда, чтобы пить отравленную воду, далеко ездить не надо. Так, жители Новосибирской области на протяжении нескольких лет употребляли воду с мышьяком.

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