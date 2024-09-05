Жители Новосибирской области пьют грязную воду — что с ней не так

Цинка оказалось больше, чем установлено нормами, в реках Плющиха, Иня и Ельцовка-2 в Новосибирске. Содержание меди превышено в реках Бердь в Искитиме и Ельцовка-2 в Новосибирске. Что касается сульфатов, их содержание оказалось чрезмерным в водах озера Сартлан в деревне Кармакла. Хлориды превысили норму в водах озера Большие Чаны в селе Таган и деревне Квашнино. Концентрация магния выше нормы в водах озера Большие Чаны в деревне Квашнино.