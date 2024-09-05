Жители Новосибирской области пьют грязную воду — что с ней не так

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
Так, в 2024 году содержание марганца оказалось превышено в воде, забранной из рек Тара в селе Кыштовка, Бердь в районе Искитима, Каменка, Иня и Ельцовка-2 в Новосибирске.
Цинка оказалось больше, чем установлено нормами, в реках Плющиха, Иня и Ельцовка-2 в Новосибирске. Содержание меди превышено в реках Бердь в Искитиме и Ельцовка-2 в Новосибирске. Что касается сульфатов, их содержание оказалось чрезмерным в водах озера Сартлан в деревне Кармакла. Хлориды превысили норму в водах озера Большие Чаны в селе Таган и деревне Квашнино. Концентрация магния выше нормы в водах озера Большие Чаны в деревне Квашнино.
В небольших населенных пунктах региона люди используют воду из рек и озер для питья и приготовления пищи. Из-за экстремального загрязнения она может быть опасна. Большинство вредных веществ накапливаются в организме и провоцируют развитие серьезных заболеваний, в том числе онкологических.
Путешественникам стоит знать, в каких странах точно не стоит пить воду из водопроводного крана. Но иногда, чтобы пить отравленную воду, далеко ездить не надо. Так, жители Новосибирской области на протяжении нескольких лет употребляли воду с мышьяком.