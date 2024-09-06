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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

В чем обвиняется чиновник

Чиновника из Новосибирской области заперли дома после похода в администрацию

6 сентября 2024, 07:53
Фото: Управление Судебного департамента
В чем обвиняется чиновник
Отстраненный от должности глава сельсовета в Новосибирской области теперь под домашним арестом, сообщили в судебном департаменте.

Фанира Хабибуллина отстранили от должности руководителя администрации Станционного сельсовета из-за уголовного дела.

Предполагается, что он превысил полномочия, когда распорядился снести чужой забор, тем самым нанеся ущерб в миллион рублей.

Сначала ему запретили определенные действия: ходить в администрацию, общаться с коллегами, покидать Новосибирскую область. Это решение было обжаловано в связи с тем, что он нарушил условия: он пришел в администрацию и разговаривал с подчиненными, о чем свидетельствовали записи с камер. Суд отправил чиновника под домашний арест до 20 октября. Фактически, мужчину заперли дома.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Арест#Чиновник#Домашний арест#Превышение полномочий
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