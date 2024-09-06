Чиновника из Новосибирской области заперли дома после похода в администрацию

Сначала ему запретили определенные действия: ходить в администрацию, общаться с коллегами, покидать Новосибирскую область. Это решение было обжаловано в связи с тем, что он нарушил условия: он пришел в администрацию и разговаривал с подчиненными, о чем свидетельствовали записи с камер. Суд отправил чиновника под домашний арест до 20 октября. Фактически, мужчину заперли дома.