Чиновника из Новосибирской области заперли дома после похода в администрацию

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Фанира Хабибуллина отстранили от должности руководителя администрации Станционного сельсовета из-за уголовного дела.
Предполагается, что он превысил полномочия, когда распорядился снести чужой забор, тем самым нанеся ущерб в миллион рублей.
Сначала ему запретили определенные действия: ходить в администрацию, общаться с коллегами, покидать Новосибирскую область. Это решение было обжаловано в связи с тем, что он нарушил условия: он пришел в администрацию и разговаривал с подчиненными, о чем свидетельствовали записи с камер. Суд отправил чиновника под домашний арест до 20 октября. Фактически, мужчину заперли дома.