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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Дмитрий Курочкин на полигоне

Депутат и общественник из Новосибирска отправятся на СВО

6 сентября 2024, 10:52
Дмитрий Курочкин на полигоне
Два политика из Новосибирска уходят на фронт по собственному желанию, сейчас они проходят военную подготовку.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Дмитрий Курочкин подписал контракт с Министерством обороны РФ и готовится к отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Перед отправкой на передовую он пройдет подготовку на одном из военных полигонов. Этот шаг для него не стал неожиданным, поскольку он имеет опыт службы в Росгвардии. Контракт с Минобороны был заключен на фоне его личной мотивации, заявил политик.

Вместе с Курочкином в зону проведения спецоперации отправится небезысвестный общественник Андрей Фрунзе, который закончил Новосибирский военный институт.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Спецоперация#Депутат#Ростислав Антонов#Андрей Панферов#СВО
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