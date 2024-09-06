Депутат и общественник из Новосибирска отправятся на СВО

Перед отправкой на передовую он пройдет подготовку на одном из военных полигонов. Этот шаг для него не стал неожиданным, поскольку он имеет опыт службы в Росгвардии. Контракт с Минобороны был заключен на фоне его личной мотивации, заявил политик.