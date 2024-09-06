Депутат и общественник из Новосибирска отправятся на СВО

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Дмитрий Курочкин подписал контракт с Министерством обороны РФ и готовится к отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Перед отправкой на передовую он пройдет подготовку на одном из военных полигонов. Этот шаг для него не стал неожиданным, поскольку он имеет опыт службы в Росгвардии. Контракт с Минобороны был заключен на фоне его личной мотивации, заявил политик.
Вместе с Курочкином в зону проведения спецоперации отправится небезысвестный общественник Андрей Фрунзе, который закончил Новосибирский военный институт.