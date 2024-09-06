Дни Эрмитажа в Сибири: уникальную экспозицию представят в Новосибирске

Ни один из предметов, которые будут представлены в экспозиции, ранее в Новосибирске не выставлялся, добавила Болдырева. По ее словам, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал эту выставку одним из самых интересных выездных проектов музея. Выставка будет доступна для посещения до 25 января 2025 года. Ранее рассказывали, на какие выставки приглашают гостей на бесплатные показы.