Дни Эрмитажа в Сибири: уникальную экспозицию представят в Новосибирске

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Большой просветительский проект «Государственный Эрмитаж. Парадный выезд императорского двора» стартует 20 сентября в залах Новосибирского художественного музея. 170 экземпляров из коллекции ведущего музея России рассказывают о различных аспектах жизни коронованных особ, связанных с лошадьми.
Будут показаны живопись, графика, упряжь для церемониальных мероприятий, украшенная золотыми нитями и драгоценными камнями. Посетители увидят личные седла Екатерины II и Николая I, костюмы и головные уборы кучеров, снаряжение для охоты. На открытие выставки приедут ведущие научные сотрудники Эрмитажа, которые прочитают десятки лекций.
«К нам приезжает целый десант из Государственного Эрмитажа, и 20, 21 и 22 сентября у нас будет целая программа, которая посвящена именно этому одному из самых крупнейших музеев мира. Мы будем знакомить наших гостей с историей Эрмитажа, с его уникальными коллекциями», — сообщила директор художественного музея Екатерина Болдырева в пресс-центре агентства ТАСС.
Ни один из предметов, которые будут представлены в экспозиции, ранее в Новосибирске не выставлялся, добавила Болдырева. По ее словам, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал эту выставку одним из самых интересных выездных проектов музея. Выставка будет доступна для посещения до 25 января 2025 года. Ранее рассказывали, на какие выставки приглашают гостей на бесплатные показы.